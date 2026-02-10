Un refuerzo importante que fue anunciado por Deportivo Rincón jugará en otro club

Además, el León ya sumó a otro delantero en su lugar. El plantel trabajará en Cipolletti hasta la próxima semana.

Durante el mes de enero, un refuerzo detrás de otro fueron anunciados por Deportivo Rincón en su página oficial con vistas al Federal A. Sin embargo, uno de los once que habían sido informados no arrancó la pretemporada como se esperaba. El plantel comenzó los trabajos el martes 3 de enero en Cipolletti , donde permanecerá por dos semanas, pero el delantero no estuvo con el resto de los futbolistas.

El último club de Ricardo Dichiara fue Cipo y era uno de los nombres más fuertes que tenía Pablo Castro entre las incorporaciones mencionadas en el mercado de pases. Si bien no tuvo éxito en el albinegro, donde no convirtió en el semestre que jugó, tiene en su historial el importante registro de haber sido goleador de la categoría cuando era el "9" de Germinal de Rawson.

Luego de sus pasos sin éxito por Atlético Rafaela, Talleres de Remedios de Escalada y el Capataz, el atacante finalmente seguirá su carrera en San Martín de Mendoza , equipo que también milita en el Federal A. Allí será dirigido por Christian Corrales, el mismo DT con el que brilló en Germinal.

Según supo este medio, el contrato con el jugador estaba arreglado de palabra, pero hubo algunas diferencias con el representante y eso llevó a que se frustrara su llegada a Deportivo Rincón.

Si bien la institución neuqina compartió en redes una foto de Dichiara con la camiseta del club, nunca llegó a ponérsela para entrenar y mucho menos jugar oficialmente.

ricardo dichiara rincon

El detalle es que ahora el atacante podría ser rival del León si se concreta el rumor de que Rincón integrará la misma zona del Federal A con los equipos de Cuyo.

El nuevo refuerzo anunciado por el nerazzurro

En el inicio de la segunda semana de pretemporada, el León anunció la llegada de Cristian Estigarribia, un delantero picante proveniente de Pacífico de General Alvear, Mendoza. El formoseño de 31 años también jugó en Gutiérrez de Mendoza y Mitre de Posadas. En su provincia natal defendió los colores de Defensores de Evita y Sol de América, Atlético Laguna Blanca.

Los otros delanteros que Pablo Castro tiene en el plantel son Julio Jair Blanco, Matias Domínguez, Fernando Inda y Jorge Rossi.

El club neuquino no se retira del mercado de pases y podría haber más novedades en los próximos días.

Además, habrá amistosos de preparación en la zona, con vistas al partido de Copa Argentina, frente a San Lorenzo el 20 de marzo, y al comienzo del Federal A, cuya fecha se dará a conocer después de que resuelvan los ascensos desde el Regional Amateur.

estigarribia rincón

El plantel de Rincón hoy

Arqueros: Alejandro Sánchez y Jonathan Criado.

Defensores: Rodrigo Herrera, Jonathan Chacón, Juan Albertinazzi, Nicolás Dibello, Matías Carrera, Edgardo Díaz y Ezequiel Ávila.

Volantes: Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel y Marcos Moya.

Delanteros: Julio Jair Blanco, Matias Domínguez, Fernando Inda, Estigarribia y Jorge Rossi.