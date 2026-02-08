Boca está a punto de abrochar un nuevo refuerzo: quién es

El Xeneize ofertó seis millones de dólares por un delantero y el club en el que milita estaría de acuerdo con el traspaso.

Boca tomó una determinación firme para reforzar su plantel profesional ante la baja de Rodrigo Battaglia . La dirigencia xeneize apunta a Edwuin Cetré como el candidato ideal para ocupar el cupo extraordinario por lesión. En las últimas horas, de hecho, se envió una oferta formal a Estudiantes de La Plata para iniciar las gestiones: el club de la Ribera busca concretar una operación que le permita sumar variantes ofensivas al equipo.

La intención del Consejo de Fútbol es adquirir la totalidad de la ficha del atacante de 28 años . Actualmente, el pase del jugador colombiano pertenece en partes iguales al Pincha y a Independiente Medellín. Para lograr este objetivo, el cuadro azul y oro debe negociar de forma simultánea con ambas instituciones y unificar criterios económicos. La propuesta presentada ronda los seis millones de dólares brutos por el 100% de su pase.

Esta cifra es equivalente a la que se había conversado previamente con Athletico Paranaense de Brasil: aquella transferencia internacional no prosperó por desacuerdos de último minuto, lo que permitió que el extremo volviera al radar del fútbol local. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme confía en que este monto sea suficiente para sellar el acuerdo. La negociación de tres partes representa el paso final para que el artillero pueda mudarse pronto a la Capital Federal.

Cetré El colombiano es una pieza clave en el Pincha.

La necesidad de incorporar a un jugador con desequilibrio por las bandas se volvió una prioridad absoluta. El cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda cuenta con pocas alternativas tras la salida reciente de Brian Aguirre. Las lesiones recurrentes en el frente de ataque han mermado las posibilidades de rotación en los últimos partidos. Por este motivo, consideran que el perfil de Cetré encaja perfectamente con las exigencias del primer equipo.

Estudiantes ve con buenos ojos el traspaso de Cetré

Desde la ciudad de La Plata confirman que las conversaciones se encuentran en una etapa sumamente avanzada. Si bien Estudiantes no tiene la urgencia de vender, la oferta económica resulta atractiva para sus intereses financieros. El buen vínculo entre ambos clubes facilitó el diálogo constante durante todo este mercado de pases invernal. La transferencia de Santiago Ascacibar y el préstamo de Aguirre fueron antecedentes clave para este nuevo acercamiento.

El futbolista cafetero ve con entusiasmo la posibilidad de dar este importante salto en su carrera profesional. Solo resta que las instituciones terminen de pulir los detalles impositivos y las formas de pago de la compra. Boca trabaja a contrarreloj para inscribir al jugador antes del cierre del plazo estipulado por la AFA. El tiempo límite para presentar toda la documentación necesaria vence el miércoles 18 de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcosbonocore/status/2020604974238237025&partner=&hide_thread=false Prácticamente cerrado. Si los papeles trasladan lo que se habló hasta ahora, Cetré se convierte en refuerzo de Boca. pic.twitter.com/yYcDipgj8u — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) February 8, 2026

El escenario actual invita al optimismo tanto en las oficinas de La Bombonera como en el entorno del jugador. Si no surgen imprevistos de último momento, el atacante se realizará la revisión médica en los próximos días. La llegada de Cetré promete ser una solución inmediata para el funcionamiento colectivo que busca el DT: el colombiano aportaría velocidad, experiencia y una cuota de gol necesaria para pelear el Torneo Apertura, aunque todavía hay reclamos por la falta de incorporación de un 9 clásico.