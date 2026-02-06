El ex Boca que descendió y se sinceró: "estuve deprimido durante un tiempo"

El futbolista perdió la categoría con San Martín de San Juan y fue contundente sobre sus sentimientos al respecto.

El mediocampista de 37 años y próximo a cumplir 38, Diego Pulpo González , quien supo jugar en Boca , habló en DSports Radio sobre cómo lo atravesó el descenso de San Martín de San Juan, consumado a fines de 2025: “Me afectó muy fuerte el descenso de San Martín, estuve deprimido durante un tiempo y me costó sacarme ese descenso de la cabeza” .

La declaración sacudió por el tono y por el momento: González venía de una carrera con pasos fuertes por Lanús, Racing Club y el Xeneize, donde ganó cinco títulos domésticos entre 2020 y 2023 . Tras un breve período en Chile, volvió al fútbol argentino para jugar 2025 en el “Santo” sanjuanino e, incluso, cumplir un sueño personal: compartir cancha con su hermano por primera vez como profesionales. El cierre, sin embargo, fue el menos pensado: el equipo perdió la categoría y el futbolista quedó marcado por esa herida.

En la entrevista, González explicó que la sensación no fue solamente deportiva, sino también emocional y cotidiana. “Tenía vergüenza de ir a la casa de mis padres y me di cuenta de que estaba mal, por suerte pude entender que no cometí ningún crimen y de que la vida sigue” . Y remarcó que, aun con el paso de los días, hay golpes que no encuentran preparación posible: “Esas cosas te afectan mucho, uno nunca está preparado para un descenso. Por suerte fui saliendo de a poco”.

diego-pulpo-gonzalez-aldosivi-san-martin-san-juan_version1763243534341.jpg_314068363

El volante, oriundo de Lomas de Zamora, amplió su mirada desde la experiencia y dejó una reflexión que apunta a lo que ocurre puertas adentro con muchos futbolistas cuando el resultado se vuelve un peso personal: “Cuando uno se pone más grande va analizando un poco más las cosas”. Y agregó: “Cuesta a veces salir de la burbuja de un jugador de fútbol y empezar a vivir una vida más normal”.

El jugador de San Martín de San Juan que estuvo detenido

La jueza en lo penal Nº 2 de Mendoza, Amalia Yornet, concedió la libertad bajo fianza al futbolista Matías Orihuela, de San Martín de San Juan, imputado por amenazas y resistencia a la autoridad, estableciendo una suma de $10 millones y le impuso la prohibición de salida del país, la obligación de comparecer semanalmente ante sede judicial y la entrega de su pasaporte mientras se desarrolla la investigación.

El jueves 31 de julio se llevó a cabo la audiencia correspondiente en el Fuero Penal Colegio (Polo Judicial Penal), en el marco de la causa que involucra al jugador de San Martín de San Juan, imputado el martes 29 por amenazas y resistencia a la autoridad.

Durante la audiencia, el fiscal interviniente, Juan Carlos Alessandra, en reemplazo de Gustavo Stroppiana, expuso la fundamentación de su acusación, en donde señaló que el hecho denunciado implicó agresiones físicas a un agente policial en funciones, con lesiones constatadas, y se produjo en un contexto de infracciones previas, entre ellas la circulación en doble línea amarilla, configurando un escenario de riesgo para terceros.

El Ministerio Público Fiscal consideró que el grado de violencia desplegado no era compatible con una condena condicional y en referencia al artículo 26 del Código Penal, se postuló la aplicación de una condena de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta además indicadores de riesgo procesal.