Boca avanza para sumar a otra de las figuras de Estudiantes de La Plata

En las últimas horas, el Xeneize inició gestiones con otro jugador del Pincha, que fue clave en el último título local.

Boca inició gestiones en las últimas horas para cerrar la llegada de otra de las figuras de Estudiantes de La Plata , tras el arribo de Santiago Ascacibar. En este caso, se trata del extremo colombiano, Edwin Cetré , quien no pudo cerrar su pase a Atlético Paranaense.

El Xeneize viene teniendo varios dolores de cabeza con las lesiones en el plantel, teniendo nueve jugadores en la enfermería, i ncluyendo al desgarrado Changuito Zeballos , quien viene siendo una pieza irremplazable para Claudio Úbeda. Ante esta situación, y la posibilidad de poder incorporar por la operación de Rodrigo Battaglia, Juan Román Riquelme habría puesto sus ojos en Cetré.

La operación no sería sencilla, ya que el atacante colombiano se iba a ir a jugar a Brasil por la suma de seis millones de dólares limpios , que se compartirían entre el Pincha y el DIM de Colombia, ambos dueños de un 50% del pase.

La negociación sería difícil, ya que aunque el club platense tiene la necesidad de vender para refrescar los números rojos de su último balance, el presidente Juan Sebastián Verón no gusta de negociar jugadores dentro del fútbol argentino. Habrá que ver si el extremo y su entorno hace presión para llegar a Boca.

El motivo de la caída del pase de Cetré desde Estudiantes de La Plata a Brasil

La negociación entre Estudiantes de La Plata, DIM y Atlético Paranaense estaba cerrada, y el mismo jugador viajó para realizarse los estudios y firmar su contrato, pero horas después su pase se cayó y el colombiano retornó al país.

El Pincha emitió un comunicado explicando que "la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones", aunque desde Brasil son diferentes las versiones.

Desde Paranaense aseguran que el jugador no pasó la revisión médica por un problema en su rodilla y que esta habría sido la causa fundamental para la caída de la transferencia.

En el medio ahora entra Boca, que intentará hacer un esfuerzo para llevarse a uno de los delanteros más codiciados del fútbol argentino, aunque si la versión de sus problemas físicos son ciertas, resta ver la actitud del Xeneize ante esto.

En el medio de los rumores y el supuesto inicio de las charlas entre los clubes y el entorno del jugador, en las redes llamó la atención que Cetré comenzó a seguir a Boca en Instagram.

La nueva función del Chelo Delgado en Boca

Luego de que Juan Román Riquelme resolviera la salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna, el Chelo Delgado se consolidó como el principal responsable del área. Meses después de aquella determinación, Boca terminó de blanquear su función a través de su sitio web oficial, donde figura con nombre y cargo definido: Director Deportivo.

En la práctica, el “Chelo” es hoy el nexo directo entre Riquelme y el plantel profesional. Además, según se informó, trabaja asistido por tres delegados especializados en el mercado de pases, cuyas identidades no fueron comunicadas públicamente, y en coordinación permanente con Orlando Giménez, responsable del Departamento de Legales del club, clave en negociaciones y contratos.