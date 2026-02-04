Además de Zeballos: Boca pierde a otra pieza fundamental por lesión

El Xeneize atraviesa un momento marcado por las lesiones, que obligarán al entrenador a modificar su 11 "de memoria".

Boca volvió a encender las alarmas en el predio: después del desgarro de Exequiel “Changuito” Zeballos en el primer turno del miércoles , Ander Herrera tampoco pudo completar la segunda práctica por una molestia muscular y será evaluado este jueves por la mañana para definir si se trata de una sobrecarga o si necesita estudios.

La preocupación no es menor por el historial del español: en el club entienden que el problema físico ya se volvió recurrente y, si se confirma una lesión muscular, quedaría afuera de los convocados para el duelo ante Vélez y podría perderse más de un partido.

El caso de Zeballos, además, golpea fuerte por su momento: el extremo venía siendo de los más desequilibrantes del equipo y sintió una molestia que obligó a frenar y esperar el parte médico tras los estudios.

Además, la recuperación estimada también lo marginaría del compromiso frente a Platense, programado para el domingo 15 de febrero, y su presencia en el clásico ante Racing aparece como altamente improbable. Si los plazos se cumplen según lo previsto, el extremo recién podría reaparecer en el cruce por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, encuentro apuntado como posible regreso a la actividad.

Zeballos-Lesión-Portada

Como si fuera poco, el panorama general ya venía cargado: Boca arrastra una lista larga de lesionados que incluye a Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia), Miguel Merentiel (distensión en gemelo derecho), Lucas Janson (desgarro abdominal), Carlos Palacios (sinovitis en rodilla derecha) y Alan Velasco (distensión ligamentaria en rodilla izquierda), lo que complica la preparación para el cruce del domingo 8 de febrero, a las 22:15, ante Vélez en el José Amalfitani, con el Fortín líder e invicto de la Zona A.

¿Un ex Boca se va a River?

El ex goleador de Boca y con presente en el San Pablo de Brasil, Jonathan Calleri, fue ofrecio a River y el entrenador Marcelo Gallardo analizaría la posible contratación del delantero ante la necesidad de reforzar el ataque.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el “Muñeco” buscaría ponerle fin al mercado de pases del elenco millonario con la incorporación de un “nueve” dado que Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio no lo terminan de convencer.

En los últimos días apareció en la órbita riverplatense el colombiano Rafael Santos Borré, quien ya supo defender la camiseta con la banda roja, pero pareciera ser que las negociaciones se estancaron por lo que surgió el atacante de 32 años con pasado en el “Xeneize” en el radar.

Sin embargo, la situación del conjunto de Núñez no es sencilla ya que, de querer sumar un refuerzo, deberá desprenderse de un futbolista al exterior -en calidad de cedido o por venta- para liberar cupo, dado que el lugar que liberó Lisandro Bajú lo ocupó Kendry Páez.

Calleri ya fue sondeado por River y el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, pero la operación nunca se concretó. No obstante, la Comisión Directiva del “Millonario” analizará la situación con la idea de incorporar al equipo un jugador que ya fue buscado en tras ventanas de transferencias y que es del agrado del DT.

Si bien es cierto que el cuadro rojiblanco está en busca de un delantero, tampoco cuentan con la urgencia de contratar un delantero, por lo que podrían aguardar hasta el mercado invernal para definir si acelerar por un atacante o quedarse con lo que tienen.