Los jugadores que Boca y River recuperarían para la próxima fecha del Torneo Apertura

El Xeneize y el Millonario arrancaron el campeonato con múltiples bajas por lesión, que se van recuperando de a poco.

Tanto Boca como River arrancaron el Torneo Apertura con ciertas bajas de peso por lesión. A pesar de que ambos hicieron un buen mercado de pase, las ausencias se notaron en mayor o menor medida en los diferentes encuentros. Pero para la cuarta fecha hay varios nombres de peso que podrían volver .

Por el lado del Xeneize, la mayor preocupación de Claudio Úbeda fue en el centro del ataque: a las molestias físicas de Edinson Cavani en la espalda se sumaron la pubalgia de Milton Giménez y el desgarro en el gemelo de Miguel Merentiel . El reemplazante en la primer fecha fue Lucas Janson, que también terminó lesionándose, por lo que su lugar fue suplido por el juvenil Iker Zufiaurre.

El Millonario, por otra parte, tuvo un fuerte dolor de cabeza en uno de los puestos en los que tuvo garantía en los últimos años: el arco. Franco Armani le dio seguridad a los tres palos desde su llegada en 2018 y nadie pudo arrebatarle el puesto en estos años. Pero un desgarro y una molestia en el Aquiles lo marginaron del inicio del campeonato.

El cipoleño Ezequiel Centurión, quien volvió de su préstamo en Independiente Rivadavia por la salida de Jeremías Ledesma, arrastraba una lesión en la muñeca por lo que tampoco pudo ser titular. El arco de River lo defendió Santiago Beltrán en estas primeras tres fechas del Torneo Apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2018149577405104620?s=20&partner=&hide_thread=false Santiago Beltrán es el ÚNICO ARQUERO con las TRES VALLAS INVICTAS en el arranque del Apertura 2026.



21 años, y en su debut en Primera. pic.twitter.com/PGkTt8YqTv — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 2, 2026

A qué jugadores pueden recuperar Boca y River

En esta línea, esta semana empezó con noticias positivas para ambos equipos, que podrían recuperar algunos jugadores importantes para la fecha cuatro del Apertura, que comienza el viernes.

River juega el sábado 20hs de local ante Tigre. Según información de medios partidarios, tanto Armani como Centurión volvieron a entrenar a la par de sus compañeros, por lo que Marcelo Gallardo deberá decidir si mantiene al juvenil para darle más tiempo de recuperación a ambos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StatsMillo/status/2018756429688053929?s=20&partner=&hide_thread=false Franco Armani PODRIA VOLVER CONTRA TIGRE



Ya trabaja con cargas altas en campo y su vuelta está en evaluación.



Si responde bien, vuelve ante Tigre

Si no llega, Santiago Beltrán seguirá siendo el dueño del arco



@GustavoYarroch pic.twitter.com/mKqSldyGWN — MilloStats (@StatsMillo) February 3, 2026

También el Muñeco tuvo buenas noticias en el lateral izquierdo, ya que el uruguayo Matías Viña cumplió con la fecha de suspensión tras su expulsión ante Gimnasia y podrá ocupar el lugar en el once titular. Marcos Acuña todavía sigue trabajando aparte por su lesión y no tiene fecha de regreso estimada.

Por otro lado, Boca tuvo novedades en el inicio de la semana, cuando en los primeros entrenamientos, los dos uruguayos, Merentiel y Cavani, trabajaron con el grupo. Ambos tienen posibilidades de estar en la lista de concentrados, aunque el Matador tiene una evaluación día a día por sus dolores lumbares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2018804087048044779?s=20&partner=&hide_thread=false Informa @Eze_sosa que Edinson #Cavani y Miguel #Merentiel arrancaron la semana trabajando A LA PAR del grupo con ejercicios de campo con pelota.



#Merentiel tiene grandes chances de concentrar.



#Cavani será día a día. pic.twitter.com/fWp8pR0652 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 3, 2026

Rodrigo Battaglia fue operado del tendón de Aquiles

Una de las bajas más grandes que tuvo Claudio Úbeda al inicio de esta temporada fue la de Rodrigo Battaglia. El volante decidió, junto al club, que era momento de intervenirse en el tendón de Aquiles, que venía causándole constante dolor en su pierna derecha.

El volante/defensor Xeneize estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses, por lo que volvería recién el próximo semestre. Tanto el futbolista como el club ya comunicaron que la operación fue un éxito y que ya está comenzando el proceso de recuperación.