Graves hechos de violencia en el sector Mirador: una mujer recibió un hachazo en la cabeza

Una vecina de la meseta neuquina denunció una agresión brutal, denuncias cruzadas y reiterados hechos de violencia que mantienen en vilo a familias del barrio.

Una grave situación de violencia sacudió al sector Mirador, en la meseta de Neuquén , luego de que una vecina denunciara haber sido atacada con un hacha en medio de una discusión barrial y alertara, además, por una seguidilla de hechos delictivos que mantienen en tensión a varias familias de la zona.

El episodio más grave ocurrió el viernes pasado y tuvo como víctima a Mónica Zelaye, vecina del sector, quien relató que todo comenzó con una discusión con otra mujer del barrio por un conflicto que, según describió, fue “extraño” y sin antecedentes de violencia. La situación escaló cuando intervino el marido de la vecina con la que discutía.

De acuerdo con la denuncia realizada por la mujer a @rigomovilprensa, el hombre se involucró en el cruce y la atacó con un hacha, asestándole un golpe en la cabeza . Como consecuencia de la agresión, Zelaye sufrió una herida de gravedad por la que debieron practicarle doce puntos de sutura . La mujer aseguró que el ataque le provocó una desfiguración visible y secuelas físicas que aún padece.

Tras el hecho, el clima en el barrio quedó marcado por la tensión. Zelaye indicó que al presentarse en la Fiscalía para denunciar la agresión, se encontró con una situación inesperada: tanto la vecina involucrada como su esposo la habían denunciado previamente por el presunto robo de un teléfono celular.

Según su relato, esta denuncia cruzada agravó su situación y generó un fuerte malestar, ya que entiende que se intenta desviar la atención del ataque que sufrió. En ese sentido, reclamó que la Fiscalía intervenga de manera efectiva y adopte medidas concretas frente a la agresión que denunció.

La vecina reclamó que "se hagan cargo de lo que me hicieron, no puede quedar así” y pidió que se investigue el ataque y se tomen decisiones que eviten nuevos episodios de violencia en el sector.

Violencia reiterada y denuncias por inacción policial

La situación se agravó aún más en las últimas horas con un nuevo hecho ocurrido en el mismo sector Mirador. Según denunciaron vecinos, este lunes por la tarde una patota integrada por aproximadamente seis personas mantuvo en vilo a al menos cuatro viviendas del barrio.

De acuerdo a los testimonios, desde hace varios días este grupo viene generando disturbios, amenazas e incluso ingresó a una de las casas, donde golpearon a uno de sus moradores. La violencia escaló durante la tarde de este lunes, cuando los agresores comenzaron a arrojar piedras de manera constante contra las viviendas, los vehículos estacionados y las ventanas.

Los vecinos aseguraron que los ataques se extendieron durante varias horas, generando daños materiales y un fuerte temor entre las familias afectadas. Ante la situación, realizaron reiterados llamados a la Policía, pero denunciaron que ningún móvil se presentó en el lugar.

“Estuvieron toda la tarde a los piedrazos y nadie vino”, señalaron los damnificados, quienes describieron el barrio como una “zona liberada” y manifestaron su preocupación por la falta de respuestas frente a hechos que se repiten.

Las denuncias reflejan un escenario de creciente conflictividad en el sector Mirador, donde los vecinos reclaman mayor presencia policial y una intervención urgente de la Justicia para frenar los episodios de violencia y garantizar condiciones mínimas de seguridad en la zona.