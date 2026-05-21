Un finde a pura peña, con música y gastronomía en el Jaime de Nevares: la grilla completa de artistas

Música, danzas y gastronomía típica al aire libre. Los detalles del evento para festejar las raíces argentinas.

El Parque Jaime de Nevares será el escenario de la tradición este fin de semana largo. Para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, bandas de música popular, ballets tradicionalistas y cocineros se reunirán para agasajar a los vecinos de Neuquén capital con una jornada patria.

La actividad está prevista para el domingo 24 y el feriado del lunes 25 de mayo desde el mediodía y hasta después del anochecer. La entrada es libre y gratuita, y busca congregar a los vecinos de toda la ciudad en un punto cada vez más concurrido de Santa Genoveva.

La plaza, ubicada en la esquina de Illia y Alderete, sumará un escenario, foodtrucks y actividades infantiles, como en cada una de las ediciones de Neuquén Emprende.

La actividad incluirá no sólo bandas de música folklórica sino también reconocidos artistas solistas y compañías de baile que ofrecerán las danzas tradicionales argentinas.

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“Dos días para celebrar nuestras raíces con artistas en vivo, compañías de baile, folklore y toda la emoción de la fiesta patria“, señalaron desde la Municipalidad de Neuquén, en la antesala de los festejos.

Además de las danzas y los ritmos folklóricos en vivo, el Jaime de Nevares contará también con los stands de la feria Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, el espacio gastronómico que convoca a miles de vecinos en cada edición.

La celebración también tendrá un marcado espíritu tradicional con la preparación de locro en vivo en tres versiones: clásica, vegana y sin gluten. La propuesta estará a cargo de cocineros locales reconocidos y buscará incluir alternativas para distintos públicos.

Durante ambas jornadas habrá shows musicales, peñas folklóricas y distintas intervenciones artísticas y culturales. También se ofrecerán chocolate caliente y pastelitos para acompañar los festejos patrios.

A continuación, la agenda de actividades para no perderse ningún espectáculo.

24 de mayo

20H.

Estefanía Arias - Banda

21H.

Dúo Acuña - Banda

21:50H.

Sureras - Compañía de baile

22H.

Samanta Juncos - Banda

Neuquén Emprende en el Parque Jaime De Nevares (12).jpg Claudio Espinoza

25 de mayo

12:45H.

Taller Municipal de folklore de adultos mayores:

Ruth Callicul, Gabriela Hernández

y Benjamín Córdoba.

14H.

Amistad Limay - Banda

14:45H.

Ballet Luz del Sur: Javier Ceballos.

15H.

Agrupación Nueva Generación.

15:30H.

Grupo de Danza Tradición Viva.

16H.

Presentación taller de Folklore: Claudia Rubilar

Heluney noche Víctor Villegas

17H.

Presentación taller de música de Jorge Guanque

18H.

Compañía Escuela Municipal de Folklore:

Alexis Catalán

19H.

En Clave Sureña - Banda

19.45H.

Huellas de mi tierra: Denis Epulef

20.15H.

El amparo - Banda

20:45H.

Agrupación Ruca Rahue: Laura Neira

21.15H.

Gabriel y la juntada - Banda