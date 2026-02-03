¿Negociaciones abiertas? En Chile afirman que Boca está buscando un delantero en su país

Según afirmaron medios chilenos, la comisión directiva comandada por Riquelme podría negociar por un delantero que juega en un reconocido club de su liga.

El mundo Boca sabe que en las próximas horas o días podría haber nuevas novedades en el mercado de pases a pesar de que ya cerró la ventana de traspaso. Sin embargo la dura lesión de Rodrigo Battaglia, que precisó de intervención quirúrgica y demandará varios meses de recuperación, habilita al club de La Ribera a realizar una contratación.

Es por eso que los radares se prendieron en torno al puesto de delantero debido a que tiene a varios delanteros lesionados: Milton Giménez, Miguel Merentiel y Lucas Janon, quien había jugado en esa posición tras las ausencias. Ahora ese puesto lo ocupa el joven de reserva Íker Zufiaurre.

Mientras los rumores crecen sobre una negociación oculta entre la comisión directiva, liderada por el presidente Juan Román Riquelme , y un delantero para ser nuevo refuerzo, en Chile aseguran que están interesados por Javier Correa , delantero argentino de 33 años que juega en Colo Colo. “Hay que estar muy atento al futuro de Javier Correa. Atención, porque desde Argentina, Boca Juniors está en búsqueda de un delantero y mira con buenos ojos su llegada”, advirtieron en Los Tenores de Radio ADN sobre el jugador que supo estar en la mira del club en otros mercados.

Correa Colo Colo

Cabe recordar que el jugador jugó en Instituto, General Paz Junior, Ferro, Rosario Central, Godoy Cruz, Colón, Racing y Estudiantes. Pasó por México y Paraguay y se sumó a Colo Colo a mediados de 2024, siendo clave con sus goles en los títulos de Liga de Primera y la Supercopa 2024.

Más allá de los rumores, el elenco de La Ribera no tendría pensado avanzar en la contratación del jugador. Sin embargo, las puertas parecerían no estár cerradas.

Boca ya respondió: un importante club del exterior se quiere llevar al Changuito Zeballos

El Changuito Zeballos logró revertir toda la etapa negativa que le tocço atravesar en su carrera con un nivel bajo luego de la recordada lesión que sufrió por una patada del jugador Milton Leyendeker durante un duelo entre Boca y Agropecuario por la Copa Argentina 2022. Su presente es brillante y ahora todos los clubes ponen la mirada sobre él y su futuro.

Otra vez, el delantero volvió a ser importante en la victoria del equipo por 2-0 frente a Newell's en La Bombonera. Ante este cúmulo de grandes encuentros, algunos clubes del exterior empezaron a poner en práctica a sus ojeadores y se interesaron en el joven jugador surgido en las inferiores del club.

En las últimas horas llegó una oferta a las oficinas de la calle Brandsen al 805 mostrando interés para contratar al jugador. Fue el CSKA de Moscú quien hizo llegar su propuesta: 10 millones de dólares por el pase del jugador. Más allá del deseo de sumarlo, el equipo ruso recibió una clara respuesta del xeneize dejando en claro que se va si pagan 20 millones de la moneda estadounidense tal como indica la cláusula de rescisión de contrato.

Changuito Zeballos

Sin embargo, desde el club tienen intenciones de renovarle contrato a fin de año cuando vence el vínculo. Allí la propuesta de renovación llegaría con una mejora y un aumento en la cláusula.

Qué había dicho Claudio Úbeda tras el gran partido del Changuito ante Newell's

"Zeballos tiene un potencial exponencial, tiene muchísimas condiciones, aptitudes físicas y técnicas que hacen que sea un gran jugador, es un chico que necesita estar contento, estando contento y a gusto, tiene mejor rendimiento. Está entendiendo las posiciones que tiene que ocupar dependiendo de cómo se posiciona el rival, sea por dentro o por fuera, es una variable súper importante", soltó en conferencia.