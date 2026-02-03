Boca ya respondió: un importante club del exterior se quiere llevar al Changuito Zeballos

En las últimas horas llegó una oferta del exterior a las oficinas de Brandsen 805 por el joven jugador que atraviesa un gran presente.

El Changuito Zeballos logró revertir toda la etapa negativa que le tocço atravesar en su carrera con un nivel bajo luego de la recordada lesión que sufrió por una patada del jugador Milton Leyendeker durante un duelo entre Boca y Agropecuario por la Copa Argentina 2022. Su presente es brillante y ahora todos los clubes ponen la mirada sobre él y su futuro.

Otra vez, el delantero volvió a ser importante en la victoria del equipo por 2-0 frente a Newell's en La Bombonera. Ante este cúmulo de grandes encuentros, algunos clubes del exterior empezaron a poner en práctica a sus ojeadores y se interesaron en el joven jugador surgido en las inferiores del club.

En las últimas horas llegó una oferta a las oficinas de la calle Brandsen al 805 mostrando interés para contratar al jugador. Fue el CSKA de Moscú quien hizo llegar su propuesta: 10 millones de dólares por el pase del jugador . Más allá del deseo de sumarlo, el equipo ruso recibió una clara respuesta del xeneize dejando en claro que se va si pagan 20 millones de la moneda estadounidense tal como indica la cláusula de rescisión de contrato.

Changuito Zeballos

Sin embargo, desde el club tienen intenciones de renovarle contrato a fin de año cuando vence el vínculo. Allí la propuesta de renovación llegaría con una mejora y un aumento en la cláusula.

Qué había dicho Claudio Úbeda tras el gran partido del Changuito ante Newell's

"Zeballos tiene un potencial exponencial, tiene muchísimas condiciones, aptitudes físicas y técnicas que hacen que sea un gran jugador, es un chico que necesita estar contento, estando contento y a gusto, tiene mejor rendimiento. Está entendiendo las posiciones que tiene que ocupar dependiendo de cómo se posiciona el rival, sea por dentro o por fuera, es una variable súper importante", soltó en conferencia.

De la mano de Paredes y el debut de sus refuerzos, Boca le ganó bien a Newell's

Tras la dura derrota frente a Estudiantes en La Plata, Boca mejoró y ganó en el estreno de sus dos incorporaciones: el Xeneize derrotó 2-0 a un flojísimo Newell's y se acomoda en la tabla de posiciones de su grupo, con seis unidades. Santiago Ascacibar, que tuvo su presentación en el cuadro de La Ribera, tuvo ratos destacados y estuvo muy cerca de convertir un gol de cabeza. Por su parte, Ángel Romero se movió por todo el frente de ataque y colaboró a la hora de marcar en la salida.

La crónica de Boca-Newell's

Con dos juveniles en el 11 inicial y el debut de Ascacibar, Boca buscó convertirse en el dueño del partido desde el primer minuto: sin ser profundo, intentó avanzar por los carriles centrales y por momentos abusó del pase largo. Así, le costó ser preciso y generar ocasiones, algo que Newell's logró por medio de la pelota parada. Armando Méndez tuvo un testazo a la salida de un córner, aunque segundos antes Ayrton Costa también había probado de cabeza.

La impaciencia en la Bombonera empezó a hacerse notar de la mano de la falta de rebeldía de varios de sus hombres: ni Gonzalo Gelini ni Exequiel Zeballos, bien recostados sobre las bandas, pudieron desnivelar y crear jugadas. Desde el medio tampoco llegaron alternativas, con un Leandro Paredes muy retrasado y Ander Herrera -que tuvo la mejor, con un giro que sacó Gabriel Arias- dolorido por una fuerte patada. En 30 minutos de partido, el Xeneize mostró más de lo mismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018091486382846099&partner=&hide_thread=false ¡¡PICANTES LOS HERRERA!! ¡¡LUCIANO LO ATENDIÓ A ANDER!! Siga, siga en La Bombonera...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/UTfEf1S79Q — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Sin embargo, con el correr del cotejo el conjunto dirigido por Claudio Úbeda ensayó una mejoría, con más empuje que fútbol. Gelini se entendió a la perfección con Ascacibar, quien picó al espacio y le faltaron centímetros para puntear la pelota ante la salida del arquero ex Racing. En la acción siguiente, el Changuito vio picar a Lautaro Blanco y el lateral, que antes había robado el balón, definió por encima del golero para estampar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018096178139656685&partner=&hide_thread=false ¡¡JUSTO UN EX CANALLA!! ¡¡BLANCO SE LA PICÓ A ARIAS Y MARCÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/QY1krM1UY5 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Apenas iniciado el complemento, el conjunto azul y oro salió a la cancha enfocado en sentenciar el pleito. Por ello, el DT decidió la inclusión de Ángel Romero, recién llegado como refuerzo en el actual mercado de pases. El paraguayo protagonizó la jugada que, tras la revisión de Darío Herrera en el VAR, culminó en penal para el local: el 5 campeón del mundo se hizo cargo del remate desde los doce pasos y convirtió su segundo tanto desde su regreso al club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018105974402187387&partner=&hide_thread=false ¡¡LEANDRO PAREDES ENGAÑÓ A GABY ARIAS Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/hInuIhoyWg — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

La conquista le alcanzó a Boca para manejar el trámite del duelo, sobre todo cuando la Lepra se quedó sin ideas: el plan pergeñado por la dupla dejó de surtir efecto una vez que el Xeneize modificó el tanteador. Así, el anfitrión pasó a sentirse cómodo y sostuvo la posesión con paciencia, a la espera de encontrar algún resquicio. La visita, muy limitada en cuanto a nombres y propuestas, dependía de un error rival.

Si el cuadro de La Ribera no goleó, fue únicamente por la falta de eficacia en los metros finales: Kevin Zenón y el propio Romero, con sendos disparos de media distancia, exigieron tímidamente al guardameta chileno, que veía como sus compañeros no hacían pie con bola. Pese a una floja primera media hora, un par de ataques sólidos bastaron para que los de Úbeda consigan tres puntos fundamentales.