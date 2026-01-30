Lo sigue de cerca: el club italiano que podría llevarse al Changuito Zeballos

Exequiel Zeballos dio un salto de calidad importante a fines de la temporada 2025, con el gol a River y algunos partidos en los que fue figura para Boca . Ya titular, con necesidad de hacer la diferencia en el equipo, está siendo seguido de cerca desde el exterior. Al interés de Vasco da Gama de Brasil, que ni se acercaba a algo potable , ahora hay uno más relevante: el Napoli de Italia.

Es muy difícil que el Chango se vaya a esta altura del mercado de pases, salvo que los directivos del equipo italiano paguen los 20 millones de la cláusula de rescisión. El interés del club de Diego es firme, aunque hoy hay limitaciones. La principal, que el club italiano no puede comprar por cuestiones de Fair Play sino que puede llevar jugadores a préstamo. Y claramente Boca no lo va a ceder.

Otra limitación es lo económico. Aunque estarían dispuestos a pagar una cifra que movilizaría, aunque no llegaría a la cláusula. “Están esperando que se destrabe el Fair Play financiero”, explican desde el entorno del Napoli. Tienen tiempo hasta el 2 de febrero, que es el primer lunes del mes, que cierra el libro de pases de invierno.

Zeballos tiene la cabeza en Boca y en la renovación de su contrato, que vence a fin de año. Hoy está comodo en el club y sabe que tiene que hacer la diferencia para consolidarse y transformarse en esa promesa que siempre fue. Es querido por los hinchas y el jugador que puede hacer daño en ofensiva. Por eso Napoli lo tiene en carpeta y lo mira de reojo.

El posible 11 de Boca para enfrentar a Newell's con el debut de los refuerzos

Boca busca recuperarse en el campeonato tras la derrota 2-1 ante Estudiantes en La Plata y ya piensa en su próximo compromiso, frente a Newell’s, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Con ese objetivo, el entrenador Claudio Úbeda comenzó a armar el equipo, que podría contar con los debuts de los dos refuerzos Xeneizes en este mercado de pases: Santiago Ascacibar y Ángel Romero.

El periodista Augusto César adelantó en ESPN que el Ruso, recientemente llegado del Pincha, tiene muchas chances de tener su primera titularidad con la camiseta azul y oro, ya que Úbeda apostaría por un mediocampo de jerarquía, con el flamante refuerzo acompañando a Leandro Paredes y Ander Herrera, quien también regresaría al XI titular. En este caso, los que saldrían del equipo serían Toto Belmonte y Williams Alarcón, que jugaron desde el inicio en UNO.

Pero el DT también evalúa el estado físico de Ángel Romero, el otro jugador que llegó a Boca en este mercado de pases de verano, que ante las bajas en ataque podría aparecer como titular, pese a haber llegado sin tanto ritmo físico. El uruguayo Edinson Cavani también será evaluado para ver si está a disposición y puede ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El entrenador trabaja con algunas variantes respecto al último partido, priorizando jugadores que no fueron titulares en la caída frente al Pincha y buscando mayor equilibrio y control en la mitad de la cancha. Por lo pronto, la defensa no tendría modificaciones, manteniendo la base de Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco, con Marchesín en el arco tras un partido en el que alternó buenas y malas. El capitán, claro, será Leandro Paredes, referente del Xeneize, mientras que el último atacante sería Kevin Zenón, por lo que el que dejaría el equipo para el ingreso de Romero sería el juvenil Iker Zufiaurre.

De esta manera, la formación de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero, Exequiel Zeballos.