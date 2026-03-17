Las fotos de la primera nevada en Neuquén que anticipa un finde a pleno en la cordillera

El blanco llegó a la alta montaña y cambió la postal del final del verano. El pronóstico anuncia más neviscas, y Defensa Civil emite recomendaciones.

La cordillera neuquina empezó a cambiar de color. El gris de las rocas y los tonos marrones del final del verano quedaron, de a poco, cubiertos por el blanco de las primeras nevadas que llegaron en la antesala de un finde XL, para algunos, que promete alto movimiento turístico en Neuquén .

El fenómeno no es extraordinario para esta época del año, pero sí oportuno. La nieve apareció justo cuando miles de viajeros comienzan a mirar hacia la cordillera como destino de escapada. Y con ella, también llegó ese cambio de clima que se siente en el aire: mañanas más frías, tardes más cortas y la sensación inequívoca de que el invierno empieza a asomar.

En las zonas de alta montaña, las primeras acumulaciones ya transforman el paisaje y ofrecen postales que invitan. Bosques, rutas y cerros comienzan a cubrirse de blanco, generando un escenario que, aunque todavía incipiente, entusiasma tanto a turistas como a prestadores.

El movimiento ya se percibe. Desde primeras horas, agencias, alojamientos y operadores turísticos registran consultas y reservas de último momento. Localidades cordilleranas como San Martín de los Andes, Villa La Angostura o Caviahue vuelven a posicionarse en el radar de quienes buscan desconectarse y, de paso, tener el primer contacto con la nieve.

Nieve Rincón de los Sauces La nieve se sentirá en la cordillera durante este finde XXL.

Nevadas en verano: cómo estará el tiempo

Pero no todo es una postal. La presencia de nieve también obliga a extremar precauciones. Desde los organismos provinciales insisten en la importancia de informarse antes de viajar, especialmente sobre el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, que pueden variar rápidamente en la región cordillerana.

El pronóstico no deja dudas: las neviscas continuarán durante gran parte de la semana en sectores de alta montaña. Este escenario no solo consolida el inicio del ciclo invernal, sino que también abre expectativas de cara a la próxima temporada turística, uno de los motores económicos clave de la provincia.

En paralelo, Defensa Civil mantiene un monitoreo constante de la situación, en coordinación con equipos locales, fuerzas de seguridad y organismos viales. La recomendación es clara: consultar canales oficiales, viajar con precaución y estar atentos a posibles cambios en las condiciones del clima.

Así, entre el frío que avanza y la nieve que reaparece, Neuquén empieza a transitar ese momento del año en el que la cordillera deja de ser solo paisaje y se convierte en destino. Y este fin de semana largo será, para muchos, el primer capítulo de la temporada invernal.