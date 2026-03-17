Alerta por viento en Neuquén: cuáles serán las zonas afectadas por intensas ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que afectarán sectores cordilleranos de la provincia durante la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por viento que afectará sectores de la cordillera de Neuquén durante este martes. El fenómeno podría generar ráfagas intensas en distintas localidades del oeste provincial, por lo que se recomendó a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico oficial difundido, la advertencia alcanza a zonas de la cordillera y precordillera del norte neuquino , donde se esperan períodos de viento con intensidad moderada a fuerte durante parte del día.

Según informó el SMN, la alerta abarca sectores como el este de Loncopué, el este de Picunches y el este de Ñorquín, además del oeste de Añelo, oeste de Pehuenches y las áreas del sur de Chos Malal y sur de Minas.

En estas regiones cordilleranas se prevé que el viento aumente su intensidad especialmente durante la jornada del martes, con ráfagas que podrían generar condiciones adversas en rutas y zonas abiertas.

Neuquén alerta por viento

El fenómeno está asociado al ingreso de aire más frío y al pasaje de un sistema frontal en la región cordillerana. Esto provocará un incremento en la circulación de viento del sector oeste, típico de este tipo de situaciones meteorológicas en el norte de la Patagonia.

Si bien la alerta se ubica en nivel amarillo —lo que indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes— desde el organismo nacional recomiendan prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Recomendaciones ante el viento

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Neuquén

La ciudad de Neuquén tendrá este martes una jornada marcada por el viento y temperaturas templadas, en un contexto de tiempo variable en toda la región del Alto Valle. Las condiciones estarán dominadas por la presencia de nubosidad parcial y ráfagas intensas que se harán sentir principalmente durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas durante las primeras horas del día. La mínima se ubicará cerca de los 8 grados, mientras que la máxima alcanzará alrededor de los 20 grados durante la tarde.

Viento (5)

Uno de los aspectos más destacados del día será el viento. Se prevé que sople desde el sector oeste con intensidad moderada a fuerte, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche.

Este fenómeno es habitual en la región durante el cambio de estaciones y suele generar una sensación térmica más baja, especialmente cuando se combina con el ingreso de aire más frío.

En cuanto al estado del cielo, se espera que se mantenga entre parcial y mayormente nublado durante distintos momentos del día. No se anticipan precipitaciones para la ciudad de Neuquén ni para el Alto Valle.

Las condiciones podrían variar hacia la noche, cuando el viento comenzará a disminuir gradualmente, aunque el aire fresco continuará presente.

Cómo seguirá la semana

Para los próximos días se prevé que continúe el tiempo variable en la región. Las temperaturas se mantendrán templadas durante el día, pero con mañanas y noches más frescas.

El viento seguirá presente en distintos momentos de la semana, aunque con menor intensidad que la prevista para este martes. Por el momento, no se esperan lluvias significativas en la ciudad de Neuquén ni en las localidades cercanas del Alto Valle.