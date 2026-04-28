Fuertes lluvias, vientos que superarán los 90 km/h y nieve: alerta amarilla del SMN

En las últimas horas se advirtió sobre la presencia de estos fenómenos que traerán intensas ráfagas y abundantes precipitaciones en poco tiempo.

La alerta amarilla está vigente en distintos sectores del país.

Tras un inicio de semana marcada por un fuerte frío por el que se registraron incluso, temperaturas bajo cero, se anticipa una jornada con presencia de intensos fenómenos climáticos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas.

Según precisó el organismo, para este martes por distintos fenómenos que afectarán a buena parte de la Argentina. Habrá lluvias persistentes en sectores cordilleranos, pero también se esperan fuertes ráfagas de viento en distintas zonas.

De acuerdo con el reporte oficial, las advertencias alcanzan a provincias del oeste y sur argentino, con escenarios diferentes según cada región pero con un denominador común: condiciones meteorológicas adversas que podrían generar complicaciones.

Vientos que superarán los 90 km/h: a qué zonas alcanzará la alerta

En este contexto, el SMN emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes vientos sostenidos de entre 35 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores.

La alerta se encuentra vigente en el suroeste de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. En esas zonas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén y Río Negro.

Para muchas localidades, esto podría traducirse en voladura de objetos, dificultades para la circulación en rutas, reducción de visibilidad y complicaciones para vehículos de gran porte.

SMN alerta por vientos 28-04

Para quienes transiten por rutas o caminos abiertos de estas provincias, la principal recomendación será extremar cuidados. Las ráfagas laterales pueden afectar la estabilidad de autos, camionetas y camiones, sobre todo en trayectos largos o zonas descampadas.

Además, desde el SMN sugieren asegurar elementos que puedan desprenderse de balcones, patios o terrazas, evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad y mantenerse atentos a posibles cambios en los pronósticos.

Alerta por lluvias: qué zonas estarán afectadas

Otra alerta de nivel amarillo por lluvias está vigente para este martes. Se concentrará especialmente en áreas cordilleranas de la Patagonia y parte del oeste del país. Allí se esperan precipitaciones persistentes, algunas localmente intensas, con acumulados significativos en períodos cortos.

"El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local", destacó el organismo. En las zonas cordilleranas, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve y los acumulados mayores a 30 mm.

En sectores de montaña, estas condiciones podrían complicar la circulación por caminos de altura, generar barro, baja visibilidad y condiciones inestables para quienes deban trasladarse. También podrían registrarse nevadas en cotas más elevadas, dependiendo de la temperatura en cada región.

Las zonas afectadas son las provincias de: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

SMN alerta por lluvias 28-04

Para residentes y turistas, el consejo es consultar el estado de rutas antes de viajar y prever posibles demoras o interrupciones.

Calor seco, polvo y ráfagas intensas

Uno de los fenómenos más característicos de este martes será el viento Zonda en Mendoza, San Juan y áreas precordilleranas. Este evento suele generar un aumento repentino de temperatura, descenso brusco de la humedad y ráfagas intensas cargadas de polvo.

Aunque muchas veces se asocia solamente al viento fuerte, el Zonda también puede afectar la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños. Irritación ocular, sequedad, dolores de cabeza y malestar general suelen ser algunas de las consecuencias más comunes.

En esta oportunidad el sector afectado es el sur de Mendoza.

SMN alerta por vientos zonda 28-04

Por eso, se recomienda permanecer en lugares cerrados, hidratarse, evitar esfuerzos físicos y asegurar puertas o ventanas para minimizar el ingreso de tierra.

Recomendaciones del SMN

El SMN brindó una serie de recaudos para tener en cuenta ante la vigencias de las advertencias climáticas:

Alerta amarilla por vientos

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Alerta amarilla por lluvias