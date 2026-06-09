Alerta amarilla por lluvia en Neuquén: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El mal tiempo afecta desde el norte al sur de la provincia y puede complicar la circulación por rutas de montaña durante la jornada.

La alerta por lluvias se encuentra activada para gran parte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para gran parte de la provincia de Neuquén. La advertencia alcanza a sectores turísticos y de montaña, donde se esperan precipitaciones durante la jornada, bajas temperaturas y posibles complicaciones para circular por rutas nacionales y pasos fronterizos.

La alerta rige para este martes y comprende áreas de la cordillera neuquina , con lluvias de variada intensidad y posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas más altas. Según el SMN, este tipo de aviso implica fenómenos meteorológicos con capacidad de generar dificultades en actividades cotidianas, especialmente en caminos de montaña, zonas rurales y sectores con baja visibilidad.

En la provincia, las condiciones más sensibles se concentran sobre la franja cordillerana, donde el descenso de la temperatura puede favorecer la formación de hielo en algunos tramos. Por eso, se recomienda a quienes deban viajar consultar el estado de rutas antes de salir, llevar cadenas, revisar frenos, luces y neumáticos, y evitar maniobras bruscas durante el recorrido.

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El estado de las rutas

A primera hora de esta mañana, desde vialidad provincial indicaron y advirtieron por el estado de las rutas y los bancos de niebla, que reduce considerablemente la visibilidad. Piden transitar con precaución.

En la Ruta Nacional 237, en el sector de Piedra del Águila, Collon Cura, Arroyo Limay Chico y en el empalme con Ruta 40. Lo mismo ocurre con Ruta Nacional 22 en el tramo entre Cutral Co y Zapala.

Cómo están los Pasos internacionales

De acuerdo con el comunicado oficial de Vialidad Nacional difundido este martes, el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado, aunque transitable con precaución para todo tipo de vehículos.

El informe indica que la calzada está mojada por lluvia y que el pronóstico anticipa aguanieve o nieve en cotas altas. También advierte por bajas temperaturas, posible formación de hielo en sectores y la necesidad de mantener una distancia segura de frenado.

Pasos internacionales 09-06

Vialidad Nacional informó además que hay personal trabajando en la zona y recordó que la portación de cadenas es obligatoria. En este tipo de condiciones, el organismo recomienda evitar maniobras de sobrepaso y respetar las indicaciones del personal vial.

El Paso Cardenal Samoré conecta Villa La Angostura con Entre Lagos, en Chile, a través de la Ruta Nacional 231. En el sitio oficial de pasos internacionales también se informa que el tramo Aduana-límite con Chile debe transitarse con precaución y con cadenas obligatorias ante la posibilidad de hielo y baja visibilidad.

En tanto, el Paso Internacional Pino Hachado también está habilitado, con horario de circulación de 9 a 18. Desde Vialidad recordaron que es obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por rutas nacionales, especialmente ante condiciones de lluvia, nieve o hielo en zonas de montaña.

Recomendaciones para viajar

Para quienes deban circular por la cordillera, las principales recomendaciones son salir solo si es necesario, informarse antes de iniciar el viaje, manejar a baja velocidad, evitar detenciones sobre la calzada, incrementar la distancia entre vehículos y mantener el habitáculo ventilado para evitar que se empañen los vidrios y esto disminuya la claridad de la visibilidad.

También se aconseja llevar abrigo, agua, linterna, teléfono cargado y elementos básicos de seguridad. Otro de los consejos claves a la hora de viajar con alertas climáticas vigentes es avisar a un familiar o amigo a qué hora se estima llegar a destino por cualquier inconveniente que se tenga, para que avisen a las autoridades.

La alerta amarilla se mantendrá mientras continúen las condiciones de inestabilidad en la zona cordillerana. Las autoridades pidieron especial atención en rutas de montaña, donde el estado del camino puede cambiar rápidamente por lluvia, nieve, hielo o reducción de visibilidad.