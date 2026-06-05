Pronostican intensas lluvias que superarían los 60 mm: la alerta del SMN

El organismo indicó que se espera una jornada con mayor nubosidad. En algunas zonas, también se puede esperar actividad eléctrica.

La semana termina con gran inestabilidad climática en varias regiones del país, y a poco más de dos semanas del inicio del invierno se advierte la presencia de un fuerte fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se espera una jornada con menos frío y mayor nubosidad . Además, se emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes para varias sectores.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia amarilla por lluvias será para este viernes. Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A qué zonas afectará la alerta amarilla

Las lluvias serán persistentes durante toda la jornada. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. Asimismo, en algunos puntos, también se puede esperar actividad eléctrica.

Según indicó el organismo, la alerta afectará a las provincias de Buenos Aires -en su sector sur y oeste-, y La Pampa.

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Recomendaciones del SMN

Ante la vigencia de esta alerta, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada:

Evitar salir.

No sacar la basura.

Alejarse de zonas inundables.

Limpiar desagües y sumideros.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

¿Sigue la lluvia en Neuquén? El pronóstico del tiempo para este viernes y el finde

La lluvia leve volvió a caer sobre la ciudad de Neuquén este viernes, desde primera hora de la mañana. El fenómeno podría continuar durante todo el día. La inestabilidad y los períodos ventosos dominarán la región en los próximos días.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este viernes 5 de junio, se anticipa una jornada con cielo cubierto tanto de día como de noche.

Durante la tarde se espera una temperatura máxima de 13 °C con vientos del sudeste a 15 km/h y ráfagas de 19 km/h, mientras que al caer el sol la mínima se ubicará en los 7 °C, acompañada por vientos del este a 9 km/h con ráfagas de 11 km/h.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que tanto por la mañana como por la tarde habrá lloviznas, con una probabilidad de 10-40%, mientras que por la noche habrá lluvias aisladas.

Neuquén Lluvias

Según la AIC, el sábado 6 de junio continuará mostrando un panorama invernal con cielo cubierto durante el día, una temperatura máxima de 16 °C y vientos del oeste a 15 km/h con ráfagas de 18 km/h. Por la noche, se prevé cielo mayormente cubierto con un marcado descenso térmico que llevará la mínima a 2 °C, bajo vientos del sudoeste a 13 km/h con ráfagas de igual velocidad.

El domingo 7 de junio traerá un breve respiro con cielo completamente despejado durante el día y una máxima de 15 °C, con vientos del sudeste a 20 km/h y ráfagas de 23 km/h. Las condiciones cambiarán por la noche con temperaturas frías, registrándose una mínima de -1 °C y vientos del este a 14 km/h acompañados de ráfagas de 22 km/h.