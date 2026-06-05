¿Sigue la lluvia en Neuquén? El pronóstico del tiempo para este viernes y el finde

La lluvia leve volvió a caer sobre la ciudad de Neuquén este viernes. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas?

La lluvia leve volvió a caer sobre la ciudad de Neuquén este viernes, desde primera hora de la mañana. El fenómeno podría continuar durante todo el día. La inestabilidad y los períodos ventosos dominarán la región en los próximos días.

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este viernes 5 de junio , se anticipa una jornada con cielo cubierto tanto de día como de noche.

Durante la tarde se espera una temperatura máxima de 13 °C con vientos del sudeste a 15 km/h y ráfagas de 19 km/h, mientras que al caer el sol la mínima se ubicará en los 7 °C, acompañada por vientos del este a 9 km/h con ráfagas de 11 km/h.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que tanto por la mañana como por la tarde habrá lloviznas, con una probabilidad de 10-40%, mientras que por la noche habrá lluvias aisladas.

Gente - lluvia - (14) Claudio Espinoza

¿Sigue la lluvia el finde en Neuquén?

Según la AIC, el sábado 6 de junio continuará mostrando un panorama invernal con cielo cubierto durante el día, una temperatura máxima de 16 °C y vientos del oeste a 15 km/h con ráfagas de 18 km/h. Por la noche, se prevé cielo mayormente cubierto con un marcado descenso térmico que llevará la mínima a 2 °C, bajo vientos del sudoeste a 13 km/h con ráfagas de igual velocidad.

El domingo 7 de junio traerá un breve respiro con cielo completamente despejado durante el día y una máxima de 15 °C, con vientos del sudeste a 20 km/h y ráfagas de 23 km/h. Las condiciones cambiarán por la noche con temperaturas frías, registrándose una mínima de -1 °C y vientos del este a 14 km/h acompañados de ráfagas de 22 km/h.

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El tiempo para el inicio de la semana

Al comenzar la semana, el lunes 8 de junio regresará la nubosidad densa, presentándose un cielo cubierto por el día con una máxima de 13 °C y vientos del noreste a 17 km/h con ráfagas de 21 km/h, manteniéndose cubierto hacia la noche con una temperatura mínima de 3 °C y vientos del este a 14 km/h con ráfagas de 17 km/h.

El martes 9 de junio el viento cobrará mayor protagonismo en un día con cielo cubierto y una máxima de 19 °C, con vientos constantes del oeste a 34 km/h y ráfagas de 45 km/h, extendiéndose hacia una noche también cubierta con una mínima de 5 °C y vientos del oeste a 37 km/h con ráfagas que alcanzarán los 54 km/h.

Finalmente, el miércoles 10 de junio se espera un día despejado pero intensamente ventoso con una máxima de 15 °C y vientos del sudoeste a 43 km/h con ráfagas de hasta 57 km/h, para concluir por la noche con un cielo nuevamente cubierto, una temperatura mínima de 1 °C y vientos del oeste a 41 km/h junto a ráfagas de 50 km/h.