Clima en Neuquén para vivir la final: cómo llega la tarde del partido en la previa y qué pasa después

Este será un domingo frío en Neuquén, pero muy caliente para los corazones que palpitan una jornada especial. Los detalles del pronóstico.

Son las ocho de la mañana y Neuquén todavía duerme a medias. El termómetro marca 3°C, la humedad está en el 97% y el cielo tiene esa nubosidad gris y baja que parece pedir paciencia. Pero hoy la ciudad no le presta demasiada atención al frío: hay algo más grande dando vueltas en el aire, y no es meteorológico. A ocho mil kilómetros, en Nueva Jersey , el MetLife Stadium se prepara para recibir la final del Mundial 2026 hoy a las 16 entre Argentina y España.

En las casas se preparan las camisetas y las banderitas. Y en cada esquina de Neuquén se repite la misma escena, la de siempre antes de una final. Alguien preguntando dónde la va a ver, y otro respondiendo con la certeza de quien ya lo tiene decidido desde hace días. Es el ritual de cada Mundial, pero este tiene un condimento aparte: Lionel Messi, con 39 años, juega la que promete ser su última función en un campo de estas dimensiones, con la chance de sumar la cuarta estrella a un escudo que ya tiene tres.

El clima, esta vez, parece un socio más de la fiesta. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana de 5°C con nubosidad predominante que irá cediendo con el correr de las horas, y una tarde —la tarde del partido— que trepa a 10°C, todavía con nubes pero sin una gota de lluvia en el pronóstico.

El pronóstico. del tiempo en el Servicio Meteorológico Nacional para este fomingo en la final del Mundial 2026.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas coincide en el diagnóstico, con una máxima diurna de 11°C y apenas lluvias débiles y dispersas que no deberían meterse en el medio de los noventa minutos, ni del alargue, si es que hace falta.

Clima en Neuquén: cómo estará el tiempo por la tarde

Así que el neuquino que dude entre la vereda y el living tiene, por una vez, el respaldo del cielo. Se puede armar la previa afuera, sacar el termo y juntar sillas. Va a hacer frío —de eso no hay dudas, es julio y es la Patagonia— pero no va a llover mientras el árbitro esloveno Slavko Vini pite el inicio del partido que define al campeón del mundo.

La cosa cambia cuando el sol se esconda y acá habrá otro partido. Con la noche, el termómetro baja a 8°C según el SMN —hasta 2°C, más crudo, según la AIC—, el viento gira al noreste y se pone más intenso, entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que la AIC calcula en hasta 24. Y ahí sí aparecen los chaparrones, con una probabilidad de entre 10 y 40%.

El cielo, como todo buen hincha, parece guardarse la emoción para el final: se porta bien durante el partido y recién después, con el resultado ya puesto, deja correr algo de agua. Sea para lavar la algarabía de una nueva estrella o para acompañar el orgullo mezclado con bronca. Neuquén va a terminar la noche mundialista mucho más cerca de la lluvia para apaciguar toda una jornada caliente.