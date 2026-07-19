Neuquén despliega 800 policías para la final del Mundial 2026: el mapa con las calles cortadas

La Policía dispuso un amplio operativo de seguridad para contener a la multitud que podría congregarse en inmediaciones del Monumento a San Martín.

La Policía de la Provincia de Neuquén diseñó, nuevamente, un operativo de seguridad sin precedentes para este domingo, para contener a la multitud que se espera en pleno centro capitalino, en inmediaciones del monumento a San Martín, así como en otras localidades vecinas. Ante la posibilidad de que la Selección Nacional logre su cuarta estrella, las autoridades han decidido ampliar los anillos de seguridad en una jornada cargada de "muchísima expectativa".

El comisario inspector Marcos Mazzone , coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, confirmó que el despliegue no se limitará solo a la capital, sino que incluirá refuerzos en puntos estratégicos de Centenario y Plottier .

En total, la fuerza contará con una presencia de "unos 700 u 800 efectivos entre las tres ciudades" , integrando unidades de logística, el Departamento Móvil de Seguridad (DEMOSE), grupos especiales, motoristas y bicipolicías.

Este trabajo se realiza en conjunto con el Ministerio de Seguridad, la Municipalidad de Neuquén y el SIEN, con el fin de garantizar la tranquilidad de los asistentes. Según Mazzone, este es el octavo operativo que coordinan en el marco del torneo y se ha planificado "desde bien temprano comenzando el operativo de los cortes de todas las arterias y los anillos de seguridad".

Gentileza E.B.

Ampliación del perímetro y zonas de cacheo

Debido a la magnitud del evento, la Policía decidió extender los límites del área protegida para facilitar el acceso peatonal al Monumento a San Martín. El comisario detalló que los controles de cacheo se moverán hacia el norte. Así, iniciarán en calle Elordi y Avenida Argentina.

El esquema de cortes incluye, además, una importante restricción vehicular. Las calles Independencia y San Martín permanecerán cerradas. En tanto, los cortes llegarán por el oeste hasta la calle La Rioja, por el este hasta la calle Mendoza y por el norte hasta Periodistas Neuquinos.

Prevención y ambiente familiar

A pesar de algunos incidentes aislados de vandalismo contra el transporte público al inicio del Mundial, Mazzone destacó que la relación entre la cantidad de concurrentes y las personas demoradas ha sido mínima. Las detenciones previas se debieron principalmente a "disturbios que provocan al momento de los festejos o riñas", medidas tomadas para evitar escaladas de violencia.

El objetivo central es preservar el clima de celebración para las familias neuquinas. "La gente ya está acostumbrada, sabe que es para la prevención, va mucha familia a esos lugares", explicó el comisario. Asimismo, enfatizó el rol de la fuerza en esta jornada histórica: "Nosotros estamos por y para la ciudadanía para que pueda festejar y que todo salga bien".

Con la posibilidad de que este sea el último partido mundialista del máximo referente del equipo, la policía prevé una movilización multitudinaria. "Si lo logramos consagrar, yo creo que va a ser multitudinario", concluyó Mazzone, instando a la población a vivir la final con pasión pero en paz.