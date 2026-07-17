Las actividades de vacaciones sumarán una feria de adopción responsable en la Calesita y en el Zorro

Por la final del Mundial 2026 , la Municipalidad de Neuquén reorganizó los horarios de las actividades de vacaciones de invierno para las infancias y aprovechó la ocasión para sumar una feria de adopción responsable de animales en ambas jornadas.

El sábado, coincidiendo con el partido por el tercer y cuarto puesto; y el domingo, con la gran final que disputa la Selección Argentina, las propuestas para las familias se desarrollarán de 11 a 14.30, “un horario especialmente pensado para no superponerse con los encuentros”, señaló Luciana De Giovanetti, secretaria de DD.HH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional.

La funcionaria contó que a las actividades habituales se sumará una feria de adopción responsable de perros y gatos, junto con una campaña de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita.

El sábado tendrá lugar en el paseo Héroes de Malvinas, junto a la calesita, mientras que el domingo se trasladará al sector El Zorro, en Parque Norte.

Vacunación

"No solamente van a poder adoptar un perro o un gato, sino que también va a haber una jornada de vacunación antirrábica y desparasitación para quienes vayan con sus animales", señaló la funcionaria, y agregó que la propuesta busca que las familias puedan combinar el paseo con los chicos con el cuidado de sus mascotas.

De Giovanetti invitó a la ciudadanía a participar y recordó que todo proceso de adopción se realiza de manera responsable: se completa una declaración jurada donde consta el domicilio y las condiciones de la vivienda donde vivirá el animal, y luego se realiza un seguimiento sobre su cuidado.

"Todas las políticas públicas de bienestar animal son para preservar la integridad física de los animales, pero también la salubridad pública", afirmó, y remarcó la importancia de adoptar con responsabilidad y compromiso a largo plazo.