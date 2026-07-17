Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén: los productores del Cosquín Rock se perfilan como los organizadores

La Municipalidad de Neuquén llevó adelante la apertura de sobres correspondientes a la licitación pública nacional. Hubo un solo oferente. El evento será del 11 al 14 de febrero.

La Fiesta de la Confluencia se realizará en febrero del 2027.

La Municipalidad de Neuquén llevó adelante la apertura de sobres correspondientes a la licitación pública nacional destinada a la producción de la Fiesta de la Confluencia 2027 , el Festival más convocante del país, que se desarrollará durante los días 11, 12, 13 y 14 de febrero.

Este paso administrativo resulta estratégico para la ciudad, ya que la alternativa de delegar la organización en una firma especializada asegura por completo que la emblemática Fiesta tenga costo cero para la Municipalidad. Además, genera un múltiple impulso tanto para la economía, el perfil turístico de la capital, la generación de empleo y el disfrute de cada vecino.

Bajo esta modalidad contractual, la firma oferente asume de manera directa las responsabilidades económicas y operativas más significativas del megaevento, permitiendo resguardar los recursos públicos capitalinos.

A través de esta articulación, la firma que resulte formalmente adjudicada pasará a coordinar los aspectos macro, quedando a cargo de los artistas y del financiamiento de sus contratos.

Un oferente

La propuesta técnica presentada durante la jornada institucional correspondió a la firma Concierto Talento SA, la cual se consolidó como la única empresa oferente dentro del proceso licitatorio nacional. El procedimiento se desarrolló bajo el seguimiento de los diferentes estamentos técnicos del Estado local para certificar la transparencia administrativa y el cumplimiento normativo de cada etapa.

Respecto al avance del trámite, Miguel Guzmán, director general de Compras de la Municipalidad, precisó: "Tuvimos hoy la apertura de la licitación pública nacional para lo que va a ser la producción de la Fiesta Nacional de la Confluencia del 2027. Contamos con un sobre, una propuesta".

El funcionario municipal detalló las fases subsiguientes que guiarán el proceso de evaluación antes de la adjudicación definitiva del servicio. "Todo esto va a pasar por una instancia de análisis de la comisión especial de preadjudicación donde se va a evaluar y en función de eso vamos a determinar si está en condiciones de continuarse con la adjudicación o no", indicó Guzmán en relación con la rigurosidad del análisis técnico y económico.

Cómo fue la convocatoria

La convocatoria formal tuvo un alcance federal, buscando atraer a las principales firmas del sector de entretenimientos y espectáculos del país.

Con relación a este punto, la jefa de división de Licitaciones, Claudia Pesce, aportó detalles sobre el encuadre del pliego: "Las condiciones es lo de una licitación pública nacional. Se invitó a las empresas a nivel general, a nivel país. Por supuesto con determinada trayectoria, con determinados antecedentes para que la Municipalidad de Neuquén pueda saber que el oferente o los oferentes tienen la capacidad que se requiere para poder hacer este evento".

Sobre el circuito legal y las responsabilidades finales que asumirá la firma privada dentro del predio, Claudia Pesce concluyó: "Primero se tiene que analizar si todo lo que se presentó y todo lo que la empresa presenta está en condiciones, si está bien, si sus antecedentes están bien, si su propuesta está bien, se preadjudica y después viene la parte de la adjudicación, es una segunda etapa".

En sintonía con las metas de la administración local, el municipio fundamenta este tipo de licitaciones públicas en la premisa de sostener una gestión eficiente y cuentas ordenadas.

El impacto económico

El único ingreso que recibe la Municipalidad, destinado a cubrir el cuidado del espacio, proviene de los aportes efectuados por los sponsors comerciales oficiales. Sumado a esto, en las ediciones anteriores de la Fiesta se incorporó el sorteo de vehículos para complementar los fondos.

Este esquema de financiamiento externo genera los ingresos necesarios que permiten cubrir exclusivamente el mantenimiento del predio de la Isla 132, garantizando de esta manera que los costos globales del Festival sean asumidos en su totalidad por la productora seleccionada.

Contar con un evento de esta envergadura a costo cero para los vecinos de la ciudad representa un logro de sustentabilidad económica indispensable para la planificación del calendario cultural capitalino.

La consolidación de este esquema organizativo funciona además como un potente motor para el desarrollo de la economía local y la consolidación del perfil turístico y cultural de Neuquén.

Al delegar el financiamiento de las contrataciones en la firma privada, la propuesta potencia el impacto económico al sector privado mediante una fuerte articulación que dinamiza el comercio local, los servicios gastronómicos y el rubro hotelero.

Este tipo de megaeventos impulsa de manera directa la generación de empleo genuino, abriendo nuevas oportunidades laborales para los sectores productivos de la región.

Además, asegura el beneficio directo para los vecinos de la ciudad de disfrutar de grandes artistas internacionales y nacionales de primer nivel con acceso totalmente gratuito, democratizando la cultura.