Es el evento más convocante de la ciudad y, como ocurrió en años anteriores, la Municipalidad licitará la organización a terceros para sostener el costo cero.

Ya hay fecha para la Fiesta de la Confluencia 2027: cuándo y cómo será el evento

La Fiesta de la Confluencia 2027 ya tiene fecha. El tradicional evento, que ya tuvo 13 ediciones con una masiva convocatoria de público, se renueva para una décimo cuarta edición con un esquema similar al que se implementó en los últimos años: la organización quedará a cargo de una empresa externa, que se financiará con sponsors y la venta de entradas al campo preferencial.

A través de un decreto firmado por el intendente Mariano Gaido y sus secretarios de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y de Gobierno, Juan Hurtado, la Municipalidad de Neuquén autorizó la última semana el llamado a licitación para la organización de la décimo cuarta edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027.

En el marco de esta convocatoria publicada el pasado 3 de julio, se dieron a conocer más detalles del evento, que repite la tradición de las ediciones anteriores, cuando convocó a más de 300 mil personas por cada jornada de espectáculos musicales y actividades recreativas.

Para la edición 2027 está previsto repetir la sede. Como ya es habitual, el escenario se montará en la isla 132, en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén. El predio lindero al Centro de Convenciones Domuyo se acondiciona cada verano para recibir a cientos de miles de personas con juegos infantiles, ferias artesanales, puestos gastronómicos y diversos escenarios con espectáculos musicales, áreas para niños y pistas de música electrónica.

Claudio Espinoza

Según la información que surge del llamado a licitación de la Municipalidad de Neuquén, el evento contará con cuatro jornadas de actividades, tal como sucedió en la última edición. Esta vez, la Fiesta de la Confluencia se celebrará los días 11, 12, 13 y 14 de febrero, por lo que comenzará un jueves y culminará en la noche del domingo.

En el decreto, se informó que la solicitud tramitada con el número 2371 busca "proceder a la contratación del servicio de producción general del predio ferial, desarrollo creativo, estrategia de comunicación y explotación y/o comercialización de los espacios gastronómicos y del sponsoreo que la empresa adjudicataria proveerá para la realización de la Fiesta Nacional de la Confluencia".

El decreto informó, además, que el valor de los pliegos para esta Licitación Pública Nacional N° 13/2026 asciende a los 5 millones de pesos, e incluye las bases y condiciones, cláusulas generales, particulares y anexos.

Y se agregó, además, que "en la mencionada solicitud, se detallan los servicios que deberá afrontar la empresa adjudicataria, destacándose que por la prestación de los servicios aludidos, la Municipalidad no abonará a la firma que se contrate ningún tipo de contraprestación dineraria, toda vez que esta última se cobrará del valor producido de la comercialización y venta de los tickets del campo preferencial de la Fiesta".

Sigue la política de "costo cero" para la Municipalidad

De esta manera, se repite una política que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén en las últimas ediciones del evento. Si bien la Fiesta de la Confluencia había comenzado a organizarse desde el Municipio, en los últimos años se decidió contratar a una productora de eventos para que se ocupe de la organización de la Fiesta, a costo cero para la Municipalidad.

Omar Novoa

Así, el gobierno local no le paga a la empresa productora. Por el contrario, la firma recupera la inversión que hace en la organización, montaje del escenario y contratación de artistas a través de otros canales, como el sponsoreo, asociaciones con marcas, venta de stands y la venta de entradas para el acceso al campo preferencial.

Tal como indica el decreto, "el gobierno municipal tiene como propósito brindar a los ciudadanos actividades de destacada calidad cultural, que abarquen los intereses de la población, con propuestas inclusivas y en su mayor parte de acceso libre y gratuito".

Por eso, la Fiesta de la Confluencia mantiene su acceso gratuito para el campo general y el resto del predio, aunque los que deseen ver a los artistas en una ubicación más cercana al escenario pueden comprar entradas al campo preferencial e incluso combos para acceder a este sector durante los cuatro días del evento.

Pese a que la Municipalidad no organiza la Fiesta de la Confluencia de manera directa, sí suele prestar servicios complementarios orientados a garantizar la accesibilidad a través del sistema COLE, asistir a las personas con discapacidad o movilidad reducida y favorecer la limpieza y el cuidado ambiental del predio a orillas del río Limay. También está presente con su propio stand institucional, en el que brinda información sobre los servicios vecinales.

La grilla de artistas y un cierre cancelado por viento

Una vez que se defina este proceso licitatorio, la empresa ganadora definirá uno de los aspectos centrales de cada edición de la Fiesta de la Confluencia: la grilla de artistas convocados. En ediciones anteriores se presentaron músicos reconocidos como Tini, Wos, Lali, Camilo, No Te Va Gustar, Divididos, Fito Páez, Luciano Pereyra, María Becerra, Damas Gratis, Juanes o Los Auténticos Decadentes, entre otros.

En la edición 2026, la última jornada de la Fiesta de la Confluencia se suspendió a partir de un temporal de viento, con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora que generaron condiciones de riesgo para el público y los artistas. Esa noche estaba prevista la presentación de La Joaqui, Dillom y Trueno. Tras la cancelación del evento, los usuarios que habían pagado su entrada de campo preferencial reclamaron por la devolución del dinero.

En esa edición, y en las jornadas anteriores, los artistas que sí pudieron presentarse ante el público neuquino incluyeron a Karina, Rombai, Migrantes, Luciano Pereyra, Luck Ra, Ángela Torres, FMK, Roze, Lauty Gram y Tuli, Notevagustar, La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y Comodines.