Fiesta de la Confluencia 2026, día 3: la isla explotó al ritmo del rock, que hizo vibrar a 410 mil personas

Miles de personas desbordaron la noche y saltaron al ritmo de las históricas canciones del rock nacional.

El sol seguía agresivo a las 5 de la tarde, cuando los primeros acordes sonaron sobre el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia . La tercera jornada prometía un repertorio rockero para saltar hasta bien entrada la noche pero, desde temprano, las primeras familias empezaron a llegar para disfrutar de las bandas históricas que logran unir generaciones a través de la música.

Mientras los primeros entusiastas empezaban a ocupar el piso de plástico del sector preferencial, las bandas ganadoras del Pre Confluencia hacían entrar en calor al público con un despliegue de identidad. Los primeros acordes de Neuquén Trabún Mapu resonaron en la isla 132 y tiñeron esta Fiesta de la Confluencia con pura neuquinidad.

A las 7 de la tarde llegó el turno de Los Comodines, una banda de General Roca que empezó a hacer vibrar al público con un repertorio bien ligado al género. "El rock and roll es un sentimiento, no es una moda" , gritaron mientras cosechaban los aplausos del público.

Fiesta de la Confluencia Los comodines Claudio Espinoza

Media hora más tarde, mientras el sol se escondía detrás de las alamedas, los conductores preguntaban el lugar de origen de cada visitante, y así viajaban por geografías diversas. Chubut, La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Catamarca, Buenos Aires: las provincias argentinas convivían con otros países, como Chile, en un crisol de latitudes que nutrían al público.

A esa hora, los stands de cerveza tirada y de tragos ya mostraban una larga fila. El público se preparaba para el siguiente show y trasladaban sus bebidas a la gramilla del campo general y al suelo plástico del sector preferencial, mientras las pantallas gigantes anunciaban el primer plato fuerte del sábado.

Con sus pijamas azules y rojos a cuadros arremangados por el calor agobiante, los integrantes de Bersuit Vergarabat se subieron al escenario mayor para revivir los clásicos de siempre. "Toco y me voy" hizo saltar a los más futboleros, mientras las pantallas gigantes mostraban imágenes de Diego Maradona. Siguió "Desconexión Sideral", "Vuelos" y "Devolvé la bolsa" sirvieron para repasar sus casi 38 años de carrera artística.

fiesta-la-confluencia-bersuit

"No vamos a hablar de política, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia", gritaron sobre el escenario antes de iniciar su icónico "Señor Cobranza". El pogo se acrecentó entonces, con cientos de manos que golpeaban el aire bochornoso de una tarde de verano.

Un niño con su remera de dinosaurios y un gusto heredado por la música de Bersuit bailaba con su papá en el sector preferencial, copiando pasos de ese ritmo murguero que la banda filtra en cada canción. Después, ya sobre los hombros de su papá, compartían esa pasión intergeneracional en una banda que sigue vigente porque se transmite de padres a hijos.

Reel Bersuit Conferencia

"Si seguimos vigentes es gracias a ustedes, que tomaron nuestras canciones y las hicieron eternas", le agradecieron al público después de despedirse al ritmo de "Un pacto". Y para cerrar, les pidieron, en lugar de aplausos un gotita de agua a cada uno. Dijeron que así, juntándolas todas, querían apagar los incendios forestales de La Patagonia.

El sol se escondió a paso lento, tiñendo la gramilla con sus tonos ocre. Y con la noche llegó la fiesta. Kapanga se subió al escenario para hacer saltar a un público que se multiplicaba a toda velocidad. Con las vayas a tope, la alegría se hizo contagiosa al ritmo de "Me mata" y "Ramón".

Fiesta de la Confluencia Kapanga Claudio Espinoza

Con "El mono relojero", el Mono, el líder del grupo, recorrió toda la pasarela del escenario y se subió a la plataforma elevada para arengar al público que saltaba en un pogo feroz. "Esto es como un hotel cinco estrellas, aprovecho a usar todo", bromeó sobre el ambicioso despliegue del escenario mayor.

Y también aprovechó la convocatoria para dar su mensaje. "Las estrellas en el cielo, no en las calles ni en las rutas. El que conduce no bebe y no usa el celular", dijo y cosechó los aplausos de la multitud con su mensaje invocando a la responsabilidad de los conductores designados.

Fiesta de la Confluencia Kapanga Claudio Espinoza

Cuando el Mono y el resto de los Kapanga se retiraron del escenario, la fiesta parecía haber quedado en pausa. Pero en esa atención latente del público llegó otro momento esperado: los sorteos de la Municipalidad de Neuquén que cada noche alegran a tres afortunados.

Con la presencia de Julián Weich y María Pasqualini, la jefa de Gabinete de la Municipalidad, se anunciaron los ganadores. Gustavo Manuel Inostroza fue el ganador del monopatín eléctrico y la moto eléctrica quedó en manos de María Fernanda Mena. Mónica Corsino se convirtió en propietaria de un Toyota Yaris 0 kilómetro.

Fiesta de la Confluencia publico Claudio Espinoza

La fortuna de ellos motivó a muchos otros asistentes a probar sus chances para la cuarta y última noche de la Fiesta de la Confluencia. Pasqualini anunció que hasta las 17 horas del domingo hay tiempo para comprar los números y llevarse, como premio mayor, una camioneta Toyota Hilux 4x4.

Reel Kapanga Conferencia de prensa

Pasadas las 22, y con las luces del escenario ya contrastando con la oscuridad plena que reinaba en el cielo de Neuquén, La Beriso se subió al escenario mayor. El público acompañaba con palmas canciones como "Infierno" y sus intrincados despliegues de guitarra eléctrica, y cantaba a coro con "Otra Noche Más".

Y aunque los ojos estaban puestos en el escenario mayor, los espacios alternativos también se llenaban de fiesta. El escenario Limay tuvo este sábado su plato fuerte del festival, con la esperada presencia de Lit Kilah, mientras que el Energy Arena se lucía con una seguidilla de sets de música electrónica que se hacía oír en cada pausa de los recitales.

Fiesta de la Confluencia Lit Killah Claudio Espinoza

Con "Vamos por la gloria" y "Pensamientos", el público se acomodó a disfrutar del show. Sentados sobre el final del sector preferencial, la cerveza artesanal y los sándwiches circulaban sobre los manteles de picnic, mientras el aroma de los conos de papas fritas lo iluminaba todo.

Con una camisa a cuadros atadas a la cintura, "Rolo" Sartorio caminaba hasta el final del diamante para arengar al público. Y él mismo quiso filmar el mar de celular encendidos cuando llegó el turno de "Cómo olvidarme", una de sus canciones insignia, en la que reinó un clima intimista.

Fiesta de la Confluencia La Beriso Claudio Espinoza

Para despedirse del público neuquino, La Beriso eligió rendirle un homenaje a Los Redonditos de Ricota con una versión de "Ji Ji Ji" que terminó de enamorar al público. "¡Arriba Neuquén!", le gritó Rolo a la isla repleta. Pero no hizo falta: el público ya saltaba y coreaba a todo pulmón una canción histórica para el rock nacional.

Cuando se alejaron del escenario mayor, aún persistían los gritos desde el campo general que reclamaban por un bis. Otros, en cambio, ovacionaban cada mención a la banda uruguaya Notevagustar, que se hacía esperar con las ansias de los fanáticos por escuchar su nuevo material.

En una conferencia de prensa previa al show, los integrantes del grupo aseguraron que en este recital cantarían tres canciones de su nuevo disco, además del primer corte de esa producción, que ya se presentó en otros conciertos. "El 9 de mayo vamos a estar de vuelta por acá, en el Ruca Che, para presentar el nuevo álbum", aseguró Emiliano Brancciari, líder del grupo.

Fiesta de la Confluencia NTVG Claudio Espinoza

Presentados como una banda que trascendió las fronteras de Uruguay para llegar a Europa y América Latina, los integrantes de No Te Va Gustar subieron al escenario mayor para repetir su presencia en la isla 132. El grupo, con varias presentaciones en la ciudad y también en ediciones previas de la Fiesta de la Confluencia, cosechó una ovación ni bien se dejó ver en la edición 2026.

La multitud reconoció de inmediato los primeros acordes de "Cero a la izquierda", y coreaba el estribillo a todo pulmón. La banda insistió con sus clásicos: "A las nueve" o "Verte reír" y también presentó material nuevo.

El golpe de la batería y el rasguido de las guitarras se acompasaban con las ovaciones del público, que hacía temblar la isla con un pogo por cada canción. Así, las históricas canciones uruguayas cerraban una noche explosiva que se vivió a puro rock.