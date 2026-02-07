EN VIVO | Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: horarios de todos los shows este sábado 7 de febrero

Con una convocatoria que superó las 370 mil personas , la segunda jornada de la Fiesta de la Confluencia de Neuquén sigue camino a consolidarse como las fiesta más convocante. La propuesta artística fue de menor a mayor y tuvo su punto más alto cerca de la medianoche, cuando Luck Ra encabezó el cierre del escenario principal ante una multitud que acompañó cada canción.

Se espera la llegada de miles de personas de la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y hasta el país vecino de Chile , pero también habrá quienes no puedan viajar o incluso viviendo en la ciudad de Neuquén no puedan asistir al festival de manera presencial.

Es por este motivo, que desde el canal de YouTube de LMNeuquén se habilitará una transmisión en vivo para seguir la fiesta desde la comodidad del hogar, el trabajo o donde sea.

streaming LM Neuquen Fiesta de la Confluencia (2)

LM Neuquén será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la Fiesta de la Confluencia, con una cobertura sin precedentes y un imponente despliegue humano, técnico y audiovisual desde el predio.

La cobertura se realizará de manera articulada junto a LU5, fortaleciendo el alcance regional y nacional mediante una estrategia de comunicación integrada entre radio, web, streaming y redes sociales. Seguí la transmisión todos los días desde las 18 o sintonizá LU5 AM 600 para disfrutar de la Fiesta de la Confluencia en tiempo real, estés donde estés.

Fiesta de la Confluencia 2026: Escenario Confluencia

18.00 | Ñuke Mapu

18.35 | Klown

19.05 | Comodines

19.45 | Bersuit Vergarabat

20.55 | Kapanga

22.20 | La Beriso

00.00 | No Te Va Gustar

FIesta de la Confluencia 2026 noche 2 (3)

Fiesta de la Confluencia 2026: Escenario Limay

18 | Niño Kamikaze.

20 | RD-J & Full Ganga.

22 | Lit Killah

Fiesta de la Confluencia 2026: Escenario Energy Arena (electrónica)

19 |Ju Verdún

20 |Martina Colombero B2B Erick Scobar

21 |Pepe Márquez

22 |Franco & Lucca

23 |N!MO

00 | Maxi Cayon

Fiesta de la confluencia 2026

La grilla completa del escenario infantil

El sábado 7, desde las 19, se presenta "A la Chuña", una obra de teatro improvisado, y a las 20 será el show de Los Musis de Prófica. El domingo 8 se presentará la Compañía Terráquea con "Jacinta y el Duende de la Siesta", desde las 19. El cierre del escenario infantil será el domingo a las 20, con el Dúo D2, que presentará el show "Cirqueando en familia".

Fiesta de la Confluencia 2026: cómo anotarse al sorteo de una casa

Una de las grandes novedades de la 13° edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 será el sorteo gratuito de una casa entre todas las personas que asistan al festival en Neuquén. El anuncio generó expectativa y suma un fuerte componente social al evento cultural más convocante de la región.

El sorteo se realizará el domingo, durante una de las jornadas centrales de la fiesta. Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse de manera gratuita en el stand de Vivienda Roca, ubicado dentro del predio de Isla 132. El trámite es simple y presencial, y está abierto a todo el público asistente.

Casa Fiesta de la Confluencia El modelo de la casa que se sorteará en la Fiesta de la Confluencia.

La instancia estará fiscalizada por el Instituto del Juego de Azar de Neuquén (IJAN), organismo que cuenta con certificación internacional WLA-SCS Nivel 2, un estándar que lo posiciona como la única lotería del país con ese reconocimiento y una de las tres en Sudamérica. Esto garantiza un sorteo transparente, con procesos auditados y altos niveles de seguridad.

La vivienda que se sortea corresponde al modelo Roca línea CUBE 39.6, una casa industrializada de diseño moderno y funcional. Cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, y está construida con un sistema en seco mediante paneles de alta durabilidad y revestimiento exterior cementicio, lo que permite un montaje eficiente sobre el terreno.