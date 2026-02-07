Neuquén en modo festival: la apuesta del intendente Gaido por una temporada alta "concentrada"

Desde la Municipalidad estiman que el evento genera un impacto económico de 65 mil millones de pesos en la ciudad.

La Fiesta Nacional de la Confluencia dejó hace tiempo de ser solo un evento artístico. En Neuquén, se convirtió en un fenómeno económico real, medible y cada vez más determinante para el movimiento comercial de la ciudad y la región. No se trata únicamente de lo que sucede arriba del escenario , sino de todo lo que se activa alrededor: hotelería, gastronomía, transporte, emprendedores, comercios de cercanía, empleo temporal y una cadena de servicios que se moviliza durante semanas.

Con el festival 2026 programado entre el 5 y el 8 de febrero en la Isla 132, las proyecciones ya marcan un dato contundente: el impacto económico estimado ascendería a $65 mil millones, una cifra que supera ampliamente el registro del año pasado, cuando el movimiento rondó los $50 mil millones.

Y esa diferencia no es menor: implica una mayor circulación de dinero, más oportunidades laborales y un derrame más fuerte hacia sectores que dependen directamente del consumo diario.

El festival como motor económico: inversión, gasto y efecto multiplicador

Cuando se habla de impacto económico, se habla de una combinación de factores: inversión público-privada, volumen de gasto de visitantes, consumo interno y la logística necesaria para montar un evento masivo.

La Confluencia se consolidó como una marca que trasciende Neuquén. Su nivel organizativo, la propuesta gastronómica, los espacios familiares, la experiencia sensorial y el escenario natural hacen que hoy compita en el circuito de los grandes festivales del país. Y ese posicionamiento no es solo prestigio cultural: es atracción turística y capacidad de generar ingresos.

En términos concretos, la fiesta funciona como una “temporada alta concentrada” en cuatro días, con un flujo de visitantes que activa la economía de manera inmediata.

Turismo: ocupación en aumento y derrame regional

Uno de los primeros indicadores de ese impacto aparece antes de que suene la primera canción: la ocupación hotelera.

A unos diez días del lanzamiento del festival, las reservas ya superaban el 50%, y las expectativas son más que positivas. Neuquén cuenta con unas 5.000 plazas disponibles, aunque el antecedente inmediato muestra que el año pasado no alcanzaron y muchos visitantes tuvieron que buscar alojamiento en localidades cercanas.

Esto no solo beneficia a la capital: también se potencia el movimiento turístico y comercial en ciudades satélite, generando un efecto regional que se siente en rutas, estaciones de servicio, restaurantes y hospedajes fuera del ejido neuquino.

Según estimaciones, los visitantes destinan entre un 20% y un 30% de su gasto total a hotelería, lo que representaría ingresos cercanos a los $1.600 millones durante el festival. Para el sector hotelero, este evento se transformó en un punto clave del calendario anual.

Gastronomía y transporte: dos sectores que explotan en cuatro días

La Confluencia no solo llena estadios: llena mesas. Los restaurantes, bares, patios gastronómicos y foodtrucks se convierten en protagonistas de un consumo acelerado que pocas veces se ve en el año.

Las previsiones indican que gastronomía y transporte, en conjunto, podrían sumar ingresos por $200 millones. Pero más allá del número puntual, lo relevante es el ritmo: en pocos días se produce una facturación equivalente a semanas completas de actividad normal.

A esto se suma el movimiento en taxis, remises, transporte urbano, aplicaciones, alquiler de vehículos y servicios de traslado, especialmente para turistas que llegan desde otras provincias.

Empleo temporal: la fiesta también se mide en puestos de trabajo

Uno de los datos más potentes de la Fiesta Nacional de la Confluencia es su capacidad de generar empleo directo e indirecto.

Se crean más de 3.000 puestos directos en el mes previo y durante los días del evento. Y durante las cuatro jornadas del festival, se registran empleos temporales con ingresos promedio de $600 mil a $800 mil por trabajador, lo que implica una inyección salarial media de $2.400 millones en el corto plazo.

Esa cifra no es solo un número: significa plata real circulando en hogares neuquinos, consumo inmediato y una mejora económica para miles de familias que encuentran en la fiesta una oportunidad concreta.

Además, los foodtrucks generan empleos temporales con ingresos diarios promedio de $80 mil por persona, totalizando unos $256 millones, mientras que la facturación total del sector gastronómico móvil podría alcanzar los $620 millones durante el evento si se repite el comportamiento del año anterior.

Emprendedores y economía social: el derrame que llega a los que más lo necesitan

La edición 2026 suma un dato clave: la fiesta duplica su impacto productivo con la participación de 200 emprendedores locales del programa Neuquén Emprende. Si se mantienen las condiciones favorables, los ingresos generados podrían superar los $110 millones.

Este punto es central porque marca que el festival no solo fortalece a grandes marcas o cadenas comerciales: también se convierte en un canal de venta y visibilidad para pequeños productores locales.

En el mismo sentido, el impacto sobre la economía social es enorme. Se estima que existen alrededor de 12 mil puestos de trabajo eventuales, con ingresos diarios promedio de $80 mil, lo que en cuatro días arroja un movimiento de $3.840 millones.

A esto se suman los puestos de economía social en los alrededores del predio, con ventas estimadas en $90 millones en el mismo período.

En tiempos de ajuste y caída del consumo, estos espacios representan algo más que una actividad recreativa: son un salvavidas económico.

Comercios de cercanía: el festival como “mini boom” barrial

Hay un efecto que muchas veces no se mide en los grandes informes, pero que los comerciantes sienten con precisión quirúrgica: el movimiento del barrio.

Los comercios ubicados en un radio de 10 cuadras alrededor del predio son grandes beneficiados. Se calcula que hay cerca de 1.000 comercios habilitados, que con ingresos promedio de $2,4 millones cada uno en cuatro días, podrían registrar una recaudación total aproximada de $2.400 millones.

Esto incluye kioscos, almacenes, estaciones de servicio, supermercados, locales de comida rápida, farmacias, tiendas de ropa, cervecerías y todo el ecosistema urbano que se beneficia del flujo constante de gente. Es la economía real, la que no aparece en discursos, pero sostiene el día a día.

Servicios e infraestructura: el engranaje invisible que también factura

La fiesta también potencia sectores que no se ven, pero que son imprescindibles: seguridad, limpieza, salud, armado de escenarios, logística, sonido, iluminación, técnica, mantenimiento, producción y proveedores.

Cada festival masivo es un entramado de trabajo que se activa meses antes. Y en ese proceso, decenas de empresas locales encuentran contratos, ventas y oportunidades que fortalecen su continuidad durante el año.

El impacto económico no es solo el gasto del visitante: es todo lo que se contrata para que el evento exista.

Neuquén como destino cultural: un posicionamiento que vale millones

La Fiesta Nacional de la Confluencia no solo deja ingresos durante febrero. Su efecto más estratégico es que consolida a Neuquén como destino cultural y turístico.

Cada edición deja imágenes, prensa, contenidos virales y posicionamiento nacional. Y eso genera un efecto acumulativo: Neuquén deja de ser solo una ciudad asociada al petróleo y se instala también como lugar de eventos, experiencias y turismo.

Ese cambio de percepción vale muchísimo. Porque atrae visitantes fuera de temporada, impulsa inversiones privadas y amplía el mapa de oportunidades para emprendedores y prestadores turísticos.

Un dato que define todo: 65 mil millones que no pasan por arriba, pasan por adentro

En un país donde la economía se mide muchas veces desde el ajuste, la caída o la incertidumbre, la Fiesta de la Confluencia aparece como un caso concreto de crecimiento local.

El impacto proyectado de $65 mil millones no es un número decorativo: es un termómetro de movimiento real. Plata que circula en Neuquén, que sostiene empleos, que genera consumo y que fortalece sectores clave.

La Confluencia ya no es solo una fiesta. Es un motor económico regional. Y en tiempos donde todo se mide en supervivencia, Neuquén demuestra que también se puede medir en dinamismo, trabajo y oportunidades.