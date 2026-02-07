Neuquén se preparó antes: formación y trabajo local para el nuevo mapa energético

El reordenamiento del mercado mundial del gas abre una gran oportunidad. Para esto, Rolando Figueroa impulsó la educación técnica y políticas de capacitación.

La decisión de la Unión Europea de eliminar las importaciones de gas ruso hacia 2027 reconfigura el tablero energético mundial y abre una nueva etapa en la disputa por los mercados. Para países con recursos disponibles, como la Argentina , el escenario plantea una oportunidad concreta de inserción internacional. Y para Neuquén , corazón productivo del gas no convencional, el contexto llega en un momento clave.

Lejos de ser una sorpresa, esta coyuntura encuentra a la provincia en pleno proceso de preparación. Desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa, en diciembre de 2023, el gobierno neuquino asumió que el desarrollo energético no podía limitarse a la extracción de recursos, sino que debía ir acompañado de políticas activas para garantizar que el trabajo y los beneficios quedaran en casa.

Uno de los ejes centrales fue la formación de la mano de obra local . Programas de capacitación específicos para la industria hidrocarburífera , articulados con empresas y sindicatos, buscaron reducir la dependencia de trabajadores provenientes de otras provincias y ampliar las oportunidades laborales para los neuquinos. La consigna fue clara: si el mundo demanda más gas, Neuquén debe estar lista con su propia gente.

Vaca Muerta accidentes laborales Los accidentes laborales en Vaca Muerta aumentaron con el nivel de actividad.

Educación técnica

En paralelo, se fortaleció la educación técnica como herramienta estratégica de desarrollo. Escuelas técnicas, institutos de formación profesional y propuestas vinculadas a oficios industriales pasaron a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública. No se trata sólo de producir más energía, sino de formar técnicos, operarios y especialistas capaces de sostener ese crecimiento con conocimiento y calidad.

Este enfoque cobra especial relevancia en los campos de explotación hidrocarburífera, donde los avances tecnológicos exigen cada vez mayor preparación. La producción moderna requiere personal calificado, manejo de equipamiento complejo y estándares de seguridad elevados. Invertir en educación técnica es, en ese sentido, invertir en competitividad y en soberanía productiva. También en fuentes de trabajo locales.

El contexto internacional, además, refuerza la importancia de estas decisiones. Con Europa buscando nuevos proveedores y con una competencia fuerte de países como Estados Unidos y Qatar, la ventaja no estará sólo en el volumen de gas disponible, sino en la capacidad de ofrecerlo de manera eficiente y sustentable. Y allí el capital humano se vuelve tan relevante como el recurso natural.

Así, cuando el mundo redefine sus fuentes de energía, Neuquén no llega improvisando. Llega con planificación, con políticas públicas y con una apuesta concreta por su gente. La oportunidad que hoy aparece en el horizonte global (todo comenzó con la invasión rusa a Ucrania) encuentra a una provincia que empezó a prepararse hace más de dos años, entendiendo que el desarrollo no se mide sólo en exportaciones, sino en empleo local y en futuro para las próximas generaciones.