El Vaticano aparece en los mails de Jeffrey Epstein: qué decía sobre el Papa

Mensajes filtrados del delincuente sexual infantil y violador en serie estadounidense, deja expuesto al Estado pontificio por graves denuncias.

Epstein aparece en los correos publicados, donde analiza junto a terceros los movimientos internos del Banco Vaticano.

La publicación de miles de correos electrónicos vinculados a Jeffrey Epstein -el delincuente sexual infantil y violador en serie estadounidense - reactivó viejas conexiones entre el financista y figuras influyentes del mundo político, académico y religioso. Entre ese material aparecen intercambios donde se analiza la interna del Estado Vaticano , la renuncia papal de 2013, las denuncias por abuso sexual y corrupción de la Iglesia Católica.

Los mensajes revelan un interés particular por los movimientos financieros del Vaticano y por el destino del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como Banco Vaticano. Lejos de un debate teológico, las conversaciones giran alrededor de poder, dinero y disputas internas.

El 21 de febrero de 2013, un día después de la renuncia de Benedicto XVI, el periodista Edward Jay Epstein intercambió correos con Jeffrey Epstein. En ese diálogo, el autor sostuvo que el cambio más relevante no pasaba por la salida del pontífice, sino por el recambio de autoridades en el Banco Vaticano.

epstein Mensajes del financista revelan intercambios sobre la renuncia de Benedicto XVI y disputas de poder dentro del Estado Vaticano.

Según su análisis, la verdadera batalla se libraba en el área financiera del Estado pontificio. Edward Jay Epstein mencionó la destitución de Ettore Gotti Tedeschi, entonces presidente del IOR, tras una investigación italiana por presuntos sobornos. También detalló el hallazgo de decenas de dossiers con información sensible sobre disputas internas dentro del Vaticano.

El periodista afirmó que Gotti Tedeschi temía por su vida debido al conocimiento que tenía sobre secretos de la Curia y que cooperaba con autoridades italianas hacia fines de 2012. Poco después, el abogado alemán Ernst von Freyberg asumió la presidencia del banco, en un intento por mostrar una etapa de mayor transparencia.

Ese mismo correo terminó reenviado por Jeffrey Epstein al economista Larry Summers, ex secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton y asesor de Barack Obama. Años más tarde, Summers se incorporó al directorio de OpenAI, un dato que hoy suma ruido a una red ya compleja.

Abusos denunciados y una conversación que vuelve al dinero

Dos días antes de ese intercambio, Larry Summers le envió a Jeffrey Epstein información sobre un pedido presentado en 2011 ante el Tribunal Penal Internacional. Las víctimas solicitaban que se investigara al Papa y a funcionarios del Vaticano por supuesto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

vaticano

Sin embargo, los correos muestran que ese tema quedó rápidamente desplazado. La atención volvió a concentrarse en la trama financiera que rodeó la renuncia de Benedicto XVI y en las disputas por el control del Banco Vaticano.

Edward Jay Epstein incluso aludió al escándalo conocido como Vatileaks y al rol del mayordomo papal Paolo Gabriele, condenado por filtrar documentos confidenciales. En ese contexto, describió una Iglesia atravesada por operaciones internas, informes reservados y luchas de poder que excedían cualquier cuestión pastoral.

Más tarde, cardenales designados por el propio Benedicto XVI elaboraron un informe sobre corrupción en la Curia. Ese documento terminó en manos de su sucesor, Papa Francisco, antes del retiro definitivo de Joseph Ratzinger del Vaticano.

epstein jet

Para los investigadores, estos correos permiten observar cómo una crisis espiritual quedó eclipsada por una disputa económica, con actores externos atentos a cada movimiento.

Documentales, intrigas y el intento de influir sobre el papado

El material también deja entrever planes políticos posteriores. El ex estratega de Donald Trump, Steve Bannon, llegó a proponer un documental titulado “En el closet del Vaticano ”, con el objetivo explícito de debilitar al Papa Francisco tras su llegada al trono de San Pedro.

La iniciativa buscaba explotar tensiones internas y denuncias pasadas para construir un relato capaz de erosionar la figura del pontífice argentino. Aunque el proyecto nunca prosperó, los correos reflejan un clima de conspiración permanente alrededor del Vaticano.