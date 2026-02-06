¿Se puede entrar con encendedor? Los cambios y dudas sobre el cacheo de ingreso a la Fiesta de la Confluencia 2026

Desde la organización del evento informaron algunas modificaciones sobre los elementos que no se pueden ingresar al predio. La primera jornada reunió a 270 mil personas.

El ingreso al predio de la Fiesta de la Confluencia se lleva adelante a través de un importante y estricto control de seguridad para evitar incidentes durante el evento, que en su primera jornada reunió a 270 mil personas y se extenderá hasta el próximo domingo.

Días atrás, desde la organización dieron a conocer un extenso listado con los elementos que no están permitidos ingresar. Y este viernes, en la previa al segundo día del festival, se realizaron algunas modificaciones en ese listado. Además, algunos vecinos reportaron quejas sobre los cacheos ya que, según denunciaron, los efectivos policiales secuestraron algunos elementos que figuran dentro del listado permitido para ingresar.

Ahora, no está permitido ingresar encendedores pequeños y alcohol en gel . Y, si bien repelente, maquillajes y medicamentos figuran dentro de los elementos permitidos, muchos vecinos reportaron que estos objetos les fueron retirados en el ingreso durante la primera jornada de la Fiesta. La recomendación es ir con la menor cantidad de cosas posibles y trasladar solo lo indispensable, para garantizar mayor comodidad.

fiesta de la confluencia seguridad policia Prensa Policía de Neuquén

Elementos no permitidos en la Fiesta de la Confluencia

Armas de fuego, elementos punzantes, explosivos

Puntero láser

Líquidos, gases inflamables

Conservadora

Pirotecnia

Bebidas alcohólicas o energéticas

Cualquier tipo de sustancia ilegal

Drones/equipo profesional de fotografía

Animales o mascotas

Pelotas

Instrumentos musicales

Mochilas grandes

Computadoras

Carteles políticos, religiosos o pancartas

Cualquier tipo de vehículo

Carpas, sombrillas, cualquier tipo de silla

Selfie stick

Bocina de aire

Peluches

Camisetas de clubes o países

Banderas de países

Luces brillantes

Pistola de agua

Pintura en lata

Handys

Operativo de seguridd en la Fiesta de la Confluencia

El dispositivo de seguridad diagramado para la Fiesta de la Confluencia incluye el despliegue de 755 efectivos policiales que trabajarán de manera permanente, las 24 horas, con presencia en los accesos, dentro del predio y en los alrededores, asegurando prevención, control y una rápida capacidad de respuesta ante cualquier situación.

En materia de infraestructura tecnológica, se implementará un sistema de videovigilancia de última generación, con 53 cámaras dentro del predio y un despliegue total de 115 cámaras si se consideran los alrededores, desde las calles Pampa hasta Tronador y desde El Chocón hasta la Isla 132. Los dispositivos combinan cámaras fijas y domos, cuentan con fibra óptica, resolución 4K y visión nocturna, y son monitoreados en tiempo real.

El monitoreo se realizará de manera simultánea desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, con 43 operarios, y desde un camión táctico instalado en cercanías del Centro de Convenciones Domuyo, lo que permitirá una respuesta inmediata y coordinada ante cualquier incidente.

Entre las principales innovaciones del operativo se destaca la puesta en funcionamiento de una “burbuja táctica”, un sistema de comunicaciones exclusivo para seguridad que garantiza conectividad estable, transmisión en vivo y coordinación operativa incluso en contextos de alta concurrencia de público.

Esta red funciona sobre una frecuencia exclusiva, obtenida mediante licitación ante el Enacom, con un radio de cobertura de entre 10 y 15 kilómetros, similar al de una operadora de telefonía móvil. De este modo, se evita la saturación de los servicios comerciales de telefonía 4G y 5G, que suelen colapsar durante eventos masivos.

Dentro de esta burbuja operarán drones con transmisión en vivo en calidad 4K y cámaras corporales (bodycams) que portarán los efectivos policiales, permitiendo una visualización aérea y terrestre en tiempo real de todo el predio. El sistema está inspirado en experiencias internacionales implementadas en geografías con características similares a las de Neuquén.