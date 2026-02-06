Así es la casa de dos dormitorios que sortean en la Fiesta de la Confluencia 2026: cómo anotarse y cuándo es

Se sortea una vivienda industrializada entre el público. La inscripción será gratuita en Isla 132 y habrá control del IJAN para garantizar transparencia.

El modelo de la casa que se sorteará en la Fiesta de la Confluencia.

Una de las grandes novedades de la 13° edición de la Fiesta la Confluencia 2026 será el sorteo gratuito de una casa entre todas las personas que asistan al festival en Neuquén. El anuncio generó expectativa y suma un fuerte componente social al evento cultural más convocante de la región.

El sorteo se realizará el domingo, durante una de las jornadas centrales de la fiesta . Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse de manera gratuita en el stand de Vivienda Roca , ubicado dentro del predio de Isla 132. El trámite es simple y presencial, y está abierto a todo el público asistente.

La instancia estará fiscalizada por el Instituto del Juego de Azar de Neuquén (IJAN) , organismo que cuenta con certificación internacional WLA-SCS Nivel 2, un estándar que lo posiciona como la única lotería del país con ese reconocimiento y una de las tres en Sudamérica. Esto garantiza un sorteo transparente, con procesos auditados y altos niveles de seguridad.

Casa Fiesta de la Confluencia-2 El soreteo de la casa en la Fiesta de la Confluencia se realizará el domingo por la noche.

La vivienda que se sortea corresponde al modelo Roca línea CUBE 39.6, una casa industrializada de diseño moderno y funcional. Cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, y está construida con un sistema en seco mediante paneles de alta durabilidad y revestimiento exterior cementicio, lo que permite un montaje eficiente sobre el terreno.

Sorteo de la casa: algunos detalles

El inmueble posee techo de chapa cincalum trapezoidal con aislación térmica de lana de vidrio, ventanas de aluminio prepintado, puertas interiores de placa y puertas exteriores inyectadas. Además, incluye la instalación de cañerías de agua y gas aptas para termofusión.

Compacta, ecológica y de rápida ejecución, esta línea se presenta como una solución habitacional eficiente, que convierte al sorteo en uno de los momentos más esperados de la Fiesta de la Confluencia y refuerza el impacto social del evento.

Una noche vibrante en el debut

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 tuvo este jueves un inicio marcado por una fuerte convocatoria en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén. Según datos oficiales, alrededor de 270.000 personas ingresaron al predio desde el comienzo de las actividades durante la tarde, en una jornada que combinó música, propuestas culturales y una intensa circulación de público.

Desde temprano, el predio comenzó a poblarse con vecinos y visitantes que recorrieron los distintos escenarios, el paseo gastronómico, los espacios culturales y los sectores de descanso. Con el correr de las horas, el movimiento fue en aumento y el clima festivo se hizo sentir en cada rincón del lugar.

Fiesta de la confluencia 2026 primera noche jueves (33) Gran detut con 270 mil personas en la noche del jueves en la Fiesta de la Confluencia.

La apertura del escenario principal estuvo a cargo de Nube y Erika Sofía, artistas ganadores del certamen Pre Confluencia, quienes dieron inicio a la grilla musical de la jornada. Más tarde, el público acompañó las presentaciones de Migrantes, Rombai y Los Berbel, mientras que uno de los momentos más esperados llegó con el show de Luciano Pereyra. El cierre de la noche quedó en manos de Karina, en un predio que se mantuvo activo hasta altas horas.

Durante el lanzamiento oficial de la 13ª edición del evento, el intendente Mariano Gaido destacó el crecimiento sostenido de la Fiesta y su alcance nacional, en una actividad realizada junto al gobernador Rolando Figueroa. Las autoridades remarcaron el rol del evento como espacio de encuentro y su impacto en la ciudad.