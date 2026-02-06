Sergio Dovio, el fotógrafo de Neuquén que fue reconocido internacionalmente por la cobertura de 18 Juegos Olímpicos

Es colaborador de LM Neuquén, tiene casi 50 años de trayectoria, e inmortalizó los eventos deportivos más importantes de la historia moderna.

El fotógrafo neuquino Sergio Renato Dovio recibió un reconocimiento de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) por su cobertura de 18 Juegos Olímpicos , logro que lo ubica entre los 12 periodistas del mundo con mayor cantidad de JJOO cubiertos.

La distinción fue entregada durante la ceremonia “Periodistas en el Podio”, realizada en la Escuela Militar de Teulié, en Milán, y estuvo en su caso a cargo de Manuela Di Centa y Alberto Tomba, leyendas del esquí nórdico y andino, en la antesala de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El evento, organizado por la AIPS, homenajeó a cerca de 80 periodistas olímpicos "veteranos" que han participado en más de 10 Juegos Olímpicos, representando décadas de historias, imágenes y relatos que construyeron la memoria del deporte mundial.

Con 18 Juegos Olímpicos en su trayectoria, Dovio fue el único representante argentino en este selecto grupo, junto a referentes de países como Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Australia, España, China, Suiza y Reino Unido.

Desde la Federación Argentina de Periodistas Deportivos felicitamos a Sergio por este merecido reconocimiento y deseamos que tanto él como los demás colegas que se encuentran en Milano-Cortina tengan una exitosa cobertura, retratando el esfuerzo y los sueños de nuestros atletas.

Quién es Sergio Dovio

Dovio nació en San Jorge, provincia de Santa Fe, pero su corazón está en Neuquén, desde que a los nueve años se trasladó junto a sus padres. Aquí encontró su hogar, formó su propia familia y comenzó su camino como fotógrafo freelance. Desde entonces recorre el mundo capturando los grandes acontecimientos deportivos, mientras colabora con distintos medios, entre ellos LMNeuquén y LU5.

Cada viaje, cada imagen, cada instante inmortalizado con su cámara refleja una pasión inquebrantable por el deporte y por documentar su historia. A lo largo de su trayectoria, atesora innumerables recuerdos y anécdotas, porque —como él mismo dice— de deportes tiene muchísimo para contar, ya que pudo “conocer a los más grandes”.

Su carrera comenzó cubriendo el Mundial de 1978, los Juegos Olímpicos de verano en Moscú en 1980 y los de invierno en 1994. Desde entonces, nunca se detuvo y hoy su recorrido acumula cifras impresionantes: once mundiales de fútbol masculino, un mundial de fútbol femenino, diez Juegos Olímpicos de verano y está cubriendo su octavo juego de invierno; Copas América; Juegos Panamericanos, Sudamericanos e Iberoamericanos; además de torneos de tenis, Dakar, Fórmula 1 y mundiales de todo tipo de deporte, incluyendo sumo y ajedrez.

Sergio asegura que su pasión por el deporte le fue inculcada, en parte, por su madre, Gloria. Mientras su padre se ocupaba del trabajo y las responsabilidades familiares, ella, entusiasta del deporte, siempre estuvo a su lado. “Nunca me puso un ‘pero’ para acompañarme a mis actividades. Al contrario, me motivaba y me apoyaba”, recordó y contó que desde chico ya jugaba al fútbol y al rugby.

“Aprendí a leer gracias al deporte”, admitió y contó que un pariente solía comprar la revista Goles y, movido por la curiosidad, él buscaba comprender los epígrafes de las fotografías. “Tenía la necesidad de saber lo que decía”, explicó Sergio, dejando en claro que desde muy pequeño el deporte corría por sus venas.

Su primer gran desafío en este 2026 son los Juegos Olímpicos de Invierno, en Milán, donde se encuentra actualmente y recibió el galardón. Allí, celebra su cumpleaños número 70. "Me voy poniendo viejo, pero sigo yendo a los eventos con entusiasmo, a mí me apasiona", concluyó.