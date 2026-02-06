Fiesta de la Confluencia 2026: qué dice el pronóstico para este viernes, sábado y domingo en Neuquén

Seguimos con temperaturas agradables, por debajo de los 30° en la tarde, y algo fresco por la noche. Los últimos dos días llegarán con sorpresas no tan gratas.

Más de 270 mil personas pasaron por la Isla 132 de Neuquén capital en el primer día de la 13º edición de la Fiesta de la Confluencia. La primera jornada estuvo más bien fresca, como para un abrigo liviano, con una temperatura por debajo de los 20° en el cierre. Te contamos como sigue el tiempo en los próximos días de la fiesta.

El viento del oeste y sudoeste seguirán siendo un factor presente durante las noches. Las temperaturas bajan considerablemente después del atardecer. El cierre de la fiesta llega con la vuelta del calor y fuertes ráfagas de viento.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para el segundo día, se prevé una jornada mayormente estable , con cielo parcialmente despejado por la tarde y despejado hacia la noche, ambiente cálido y viento moderado del oeste.

En el inicio de los shows de la tarde, la máxima alcanzará valores cercanos a los 28°C, con vientos de entre 20 y 30 km/h, con ráfagas aisladas. Con el correr de la noche, el viento perderá intensidad y la temperatura se ubicará debajo de los 15 °C.

Fiesta de la confluencia 2026 primera noche jueves (33)

Sábado 7 de febrero – Día 3

La temperatura vuelve a subir considerablemente. Se anticipa una jornada calurosa e inestable con probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones hacia la noche.

Durante la tarde, la temperatura máxima se ubicará en torno a los 34°C, según la AIC, mientras que el viento soplará entre 26 y 29 km/h, con algunas ráfagas más intensas (40 km/h). Hacia la noche, se espera que la tempera baje hasta los 16 °C y es allí que podrían llegar las tormentas.

Domingo 8 de febrero – Día 4

El cierre de la Fiesta Nacional de la Confluencia llega con mucho calor y fuertes ráfagas de viento. En horas de la tarde, la temperatura máxima rondará los 35º, con ráfagas de entre 50 y 72 km/h. Con el avance de la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias, y la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los 15 °C.

Karina Fiesta de la Confluencia 2026 (2) Karina, la Princesita, en la primera noche de la Fiesta de la Confluencia. Omar Novoa

Recomendaciones para el público

Se recomienda hidratación y protección solar para las primeras horas de cada jornada. Llevar un abrigo liviano para la noche, teniendo en cuenta el viento del oeste que puede hacerse sentir en las tres noches que queda. Además, contemplan un piloto para pasar la lluvia que puede presentarse el sábado.

También te recomendamos prestar atención a las actualizaciones diarias de LM Neuquén y mirar el pronóstico actualizado antes de salir, ya que los valores pueden ajustarse levemente.