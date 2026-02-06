¿Qué opciones hay y cuánto sale el menú infantil en la Fiesta de la Confluencia 2026?

El festival tiene muchas propuestas para los más chicos y la gastronomía no se queda atrás. Enterate todo el menú.

Hay una gran cantidad de ofertas para los más chicos en la FIesta de la Confluencia.

Además de la zona infantil que ofrece espectáculos específicos para los más chicos, los carros y puestos gastronómicos que pueblan todo el predio de la Fiesta de la Confluencia tienen muchas propuestas para que los chicos disfruten de un verdadero menú infantil.

Panchos, papas fritas, hamburguesas y gaseosas son algunas de las opciones disponibles en la mayoría de los carros.

La mayoría de puestos de comida tienen en su menú hamburguesas u otros sándwiches, por lo fácil que es de comer al paso, y que son ideales para los más chicos. Según el sondeo realizado por LM Neuquén desde el predio, las hamburguesas salen $20.000 en promedio y los lomos rondan entre $25.000.

Un pancho ronda los $7000, mientras que un superpancho puede ser encontrado a $13.000.

Otro clásico de los carros de comida es el choripán. En la mayoría de lugares que los ofrecen sale $15.000.

Otro plato (o cono) que es ofrecido por la gran mayoría carros y puestos son las papas fritas. El cono, en promedio, ronda los $10.000. El puesto Barto Lomitos ofrece una opción particular: un cono gigante a $30.000

Cono de papa gigante

Otro plato que se ofrece, aunque en menor medida es el pollo frito. Ya sean alitas, nuggets o tenders los combos rondan entre $20.000 y $30.000. El puesto que mayor oferta tiene en este sentido es Fried Chicken House, que tiene un puesto grande en la isla.

En cuanto a bebidas sin alcohol, las gaseosas en lata y de medio litro rondan los $5000. Algunos puestos ofrecen también jugos naturales y licuados. Un puesto cerca de la entrada por calle Río Negro ofrece jugos por $6000 y licuados de fruta a $8000.

De esta manera, el menú infantil más económico puede rondar los $12.000, entre un pancho y una gaseosa de medio litro.

La grilla completa del escenario infantil

Este jueves 5 de febrero, durante el primer día de la Fiesta de la Confluencia se presentó Ronda de Canciones a las 19 y el mago Joaquín Di Magic a las 20. El viernes 6 será el turno de Marito Diabolista con "Pintó Circo" a partir de las 19, seguido por "Circo Bardo", a cargo de Los Entretenedores, a las 20.

mapa predio fiesta de la confluencia

El sábado 7, desde las 19, se presenta "A la Chuña", una obra de teatro improvisado, y a las 20 será el show de Los Musis de Prófica. El domingo 8 se presentará la Compañía Terráquea con "Jacinta y el Duende de la Siesta", desde las 19. El cierre del escenario infantil será el domingo a las 20, con el Dúo D2, que presentará el show "Cirqueando en familia".

El mapa para ubicar el sector infantil

La Municipalidad de Neuquén difundió también un mapa de la isla 132 para conocer la disposición de los cuatro escenarios y otras zonas de interés para los visitantes al evento. De esta manera, las familias podrán acceder por los dos ingresos habilitados, ya sea por calle Linares o calle Río Negro, y así moverse directamente a la zona destinada a los más chicos.

En esta edición, el área dedicada a los niños y niñas estará ubicada a pasos del río Limay. Justo detrás de la zona ferial de Neuquén Emprende, las familias podrán acceder a la zona de juegos y también al escenario Kids, que es uno de los cuatro montados con distintas propuestas, además del escenario mayor, el escenario Limay con bandas alternativas y el Energy Arena, un espacio dedicado a la música electrónica.