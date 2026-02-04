Fiesta de la Confluencia 2026 con ocho shows para los más chicos: horarios y mapa completo del predio

Esta edición de la Fiesta de la Confluencia llega con propuestas para todos los gustos. Desde la Municipalidad de Neuquén adelantaron que la isla 132 ofrecerá, desde este jueves y a lo largo de cuatro jornadas, un amplio abanico de actividades para atraer al público de todas las edades y de todos los gustos. Con cuatro escenarios que tendrán shows en simultáneo, los niños también accederán a un fin de semana de diversión con espectáculos de magia, circo y obras infantiles.

"En la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, los más peques van a vivir momentos mágicos con espectáculos pensados especialmente para ellos ", adelantaron desde la Municipalidad. La propuesta incluye "shows infantiles, música, magia, personajes, juegos y mucha diversión para compartir en familia" en un escenario pensado exclusivamente para las infancias.

"Durante cada jornada vas a encontrar propuestas que invitan a cantar, bailar y soñar, en un espacio lleno de alegría y color", señalaron desde la Municipalidad. El escenario contará con dos presentaciones por día durante las cuatro jornadas de un evento que reúne a todas las generaciones.

Así, las familias podrán combinar las actividades de los más chicos, entre las 19 y las 21, con otras propuestas para toda la familia, que incluyen ferias de emprendedores, zonas gastronómicas y hasta una instalación de dinosaurios en el Centro de Convenciones Domuyo o una vista panorámica del río Limay a cargo de la compañía Elevé.

La grilla completa del escenario infantil

Este jueves 5 de febrero, durante el primer día de la Fiesta de la Confluencia se presentarán Ronda de Canciones a las 19 y el mago Joaquín Di Magic a las 20. El viernes 6 será el turnos de Marito Diabolista con "Pintó Circo" a partir de las 19, seguido por "Circo Bardo", a cargo de Los Entretenedores, a las 20.

El sábado 7, desde las 19, se presenta "A la Chuña", una obra de teatro improvisado, y a las 20 será el show de Los Musis de Prófica. El domingo 8 se presentará la Compañía Terráquea con "Jacinta y el Duende de la Siesta", desde las 19. El cierre del escenario infantil será el domingo a las 20, con el Dúo D2, que presentará el show "Cirqueando en familia".

El mapa para ubicar el sector infantil

La Municipalidad de Neuquén difundió también un mapa de la isla 132 para conocer la disposición de los cuatro escenarios y otras zonas de interés para los visitantes al evento. De esta manera, las familias podrán acceder por los dos ingresos habilitados, ya sea por calle Linares o calle Río Negro, y así moverse directamente a la zona destinada a los más chicos.

En esta edición, el área dedicada a los niños y niñas estará ubicada a pasos del río Limay. Justo detrás de la zona ferial de Neuquén Emprende, las familias podrán acceder a la zona de juegos y también al escenario Kids, que es uno de los cuatro montados con distintas propuestas, además del escenario mayor, el escenario Limay con bandas alternativas y el Energy Arena, un espacio dedicado a la música electrónica.

Así, a partir de la apertura del predio, las familias podrán disfrutar de una zona de juegos y de dos presentaciones por día, a las 19 y a las 20, para divertirse con propuestas de música, circo y teatro infantil.

Pese a que la Municipalidad de Neuquén promocionó la entrega de accesos preferenciales, los códigos QR sólo aplican al escenario mayor, donde se presentarán artistas como Luck Ra, Notevagustar, Bersuit, Luciano Pereyra y La Joaqui. El escenario infantil, en cambio, es totalmente gratuito y no tendrá zonas preferenciales, por lo que se aconseja llegar con tiempo para poder ubicarse en una zona de buena visibilidad.

Desde la organización recordaron que no está permitido el ingreso con reposeras, por lo que se aconseja que las familias lleven mantas o lonas de playa para poder ubicarse sobre el césped y así ver los espectáculos sentados.