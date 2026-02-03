Estafas: consejos a los argentinos para evitar perder dinero con Pix en Brasil

Las estafas pueden presentarse de formas cada vez más ingeniosas. Los riesgos en pagos digitales y la importancia de medidas preventivas en Brasil.

Los pagos digitales se consolidaron como una de las formas más utilizadas para realizar compras tanto en Argentina como en el exterior. Su rapidez y practicidad permiten resolver gastos cotidianos sin necesidad de manejar efectivo, pero también requieren mayor atención para evitar estafas , especialmente en situaciones donde la distracción, el apuro o el desconocimiento del sistema pueden jugar en contra.

Durante la temporada de vacaciones, miles de argentinos viajan a Brasil y eligen pagar con Pix , el sistema de transferencias instantáneas más difundido en ese país. A través de billeteras virtuales, los usuarios pueden abonar en reales utilizando saldo en pesos, visualizar el monto antes de confirmar y acreditar el pago de manera inmediata. Sin embargo, especialistas advierten que, como en cualquier medio de pago, es fundamental revisar cada paso de la operación para reducir riesgos.

El episodio que encendió las alertas ocurrió en una playa de Río de Janeiro, donde una turista argentina intentó pagar un choclo con Pix y terminó transfiriendo 20.000 reales en lugar de 20 , lo que representó una pérdida superior a los 5 millones de pesos argentinos . Según trascendió, el monto habría sido manipulado en el dispositivo de cobro, en una modalidad conocida como “golpe da maquininha”, que aprovecha la distracción del consumidor y la rapidez del pago.

La mujer advirtió lo ocurrido recién después de concretada la operación y realizó la denuncia correspondiente. El hecho volvió a poner en foco los riesgos de entregar el celular a terceros y de confirmar pagos sin revisar con detenimiento el importe final, especialmente en zonas turísticas muy concurridas.

Una turista argentina denunció ante la Policía de Brasil que fue víctima de una estafa millonari

Recomendaciones para pagar de forma segura y evitar estafas

Especialistas en medios de pago digitales, y particularmente desde Mercado Pago, recomiendan una serie de medidas simples para reducir el riesgo de fraude al utilizar Pix u otras billeteras virtuales, especialmente durante viajes al exterior:

Revisar siempre el monto antes de confirmar el pago. Las aplicaciones muestran el importe en moneda local y su equivalente en pesos. Verificar que el valor coincida con lo acordado es clave para evitar errores o manipulaciones

Controlar los datos del destinatario. En pagos mediante chave Pix, es importante ingresar manualmente la información del comercio y corroborar que los datos sean correctos antes de avanzar con la operación

Desconfiar de llamados o mensajes que soliciten información. Los pedidos de datos personales o financieros por teléfono o aplicaciones de mensajería suelen ser intentos de suplantación de identidad. Las comunicaciones oficiales se realizan únicamente por los canales formales de cada plataforma

Activar alertas en tiempo real. Las notificaciones por cada consumo permiten detectar movimientos inusuales de manera inmediata y actuar con rapidez ante cualquier irregularidad

Denunciar movimientos sospechosos. Ante cualquier operación que no haya sido reconocida, se recomienda reportarla de inmediato a través de los canales de ayuda de la billetera digital

Proteger el teléfono celular. Mantener activadas las medidas de seguridad del dispositivo y de la cuenta —como bloqueo por reconocimiento facial o contraseña— y evitar dejar el equipo desbloqueado en espacios concurridos reduce significativamente los riesgos

La prevención, la atención al detalle y el conocimiento de los sistemas de pago son herramientas clave para evitar estafas. En contextos turísticos o en operaciones cotidianas, tomarse unos segundos para verificar cada transacción puede marcar la diferencia entre una compra simple y una pérdida económica significativa.