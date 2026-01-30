Estafada en Brasil: una argentina compró un choclo en la playa y pagó más de $5 millones

La mujer contó la experiencia que vivió hace pocos días durante sus vacaciones, donde terminó casi sin dinero.

Miles de argentinos eligieron este verano las playas de Brasil para vacacionar, y nadie quiere perderse de disfrutar de todas las opciones gastronómicas que ofrece el lugar. Una de las comidas preferidas y más populares son los choclos que los vendedores ofrecen en todas las playas. Uno de ellos aprovechó el desconocimiento de una argentina par a vaciarle la cuenta de la billetera electrónica.

Todo ocurrió el domingo pasado, cuando la mujer quiso comprar un choclo en la playa, y terminó pagándolo 1000 veces más que su precio original. María Cristina Gómez Aguillar, relató que ante las advertencias sobre manejar dinero en efectivo o tarjetas de débito o crédito, decidió abonar con la aplicación Pix, que opera desde el celular.

La mujer se acercó a un vendedor de choclos que no hablaba español, y ella tampoco entendía portugués, así que se entendieron casi por señas, al menos hasta el momento de enterarse del precio, que el hombre le dijo en su idioma.

"Pero yo no le entiendo el número porque no hablo portugués, no entiendo mucho, muy poco. Entonces él me ayuda -me dice 'dame, ayudo'-, y pone el monto y me dice 'esta'. Y yo le digo '¿ya está?', y me dice 'sí, ya está'", recordó la mujer.

María Cristina no sospechó del vendedor y pasó el resto del día en la playa, disfrutando del calor, y la estafa salió a la luz horas cuando miró su resumen de Mercado Pago.

"Reviso mis movimientos de Mercado Pago y casi no tenía más plata. Me asusté", relató la joven. En medio de la desesperación, decidió ir a una comisaría para hacer la denuncia, pero hasta la fecha el personal de la Policía Civil de Brasil no pudo dar con el vendedor ni recuperar el dinero transferido.

"Eran 20 reales y él puso 20.000 reales. Se aprovechó que yo no sé portugués y hasta ahora no tengo ninguna respuesta de la Policía", dijo la mujer en un video. Los 20.000 reales equivalen a unos 5.559.508 pesos argentinos.

"Golpe de maquinha": cómo funciona la estafa electrónica de Brasil

Esta estafa es conocida como "golpe de maquinha", una estafa que suele repetirse en zonas turísticas. La maniobra consiste en cargar montos muy superiores a los acordados en la terminal de cobro, aprovechando la distracción del cliente.

Normalmente se da cuando el turista va a pagar con la billetera virtual PIX, el más utilizado por los brasileños y de gran expansión entre los turistas argentinos por su simplicidad. Para los argentinos, permite pagar en pesos con conversión automática a reales, accediendo a un tipo de cambio que suele ser más conveniente que el oficial o el que aplican las tarjetas internacionales.

El uso del sistema "contactless" y la rapidez de la operación hacen que la víctima no siempre note el fraude en el momento.

El esquema requiere la participación de un cómplice, ya que, mientras un individuo se acerca al cliente e inicia una conversación para generar una distracción, el operador de la máquina aprovecha el descuido y realiza cobros fraudulentos con la tarjeta del usuario.

Especialistas y fuerzas de seguridad aconsejan revisar atentamente el importe antes de confirmar cualquier pago electrónico. Si se detecta una irregularidad, recomiendan denunciar de inmediato ante la policía local y contactar al banco emisor para intentar bloquear o desconocer la transacción.

Otras recomendaciones para evitar estafas, se subraya no entregar nunca la tarjeta de crédito o débito a terceros. Si el pago con tarjeta resulta inevitable, lo aconsejable es que cada persona inserte o arrime el plástico por su cuenta en la terminal de pagos.