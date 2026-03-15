Murió un motociclista en Plaza Huincul tras derrapar en el barrio Universitario: ¿Quién era?

El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana y más allá de un rápido auxilio, el conductor falleció producto de un violento golpe en la cabeza.

Los siniestros fatales se siguen sucediendo en distintos puntos de la región y esta mañana, en la ciudad de Plaza Huincul , se produjo otro hecho con una persona fallecida. Sucedió en el cruce de Avenida Benito Pérez y la calle Nahuel Huapi.

En circunstancias que están bajo investigación, un joven que conducía una moto de 150 centímetros cúbicos por la Avenida Benito Pérez perdió el control, derrapó y golpeó con fuerza su cabeza sobre el pavimento, cerca de la intersección con Nahuel Huapi.

De acuerdo a lo informado por el sitio Cutral Co Al Instante, el motociclista fue rápidamente trasladado al hospital pero los esfuerzos por reanimarlo fueron infructuosos.

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El accidente ocurrió pasadas las 7 de este domingo en la zona del barrio Universitario de Plaza Huincul. Las primeras personas en asistir al motociclista fueron otros automovilistas y luego llegó el personal del Comando Radioeléctrico y Tránsito Plaza Huincul.

El conductor de la moto viajaba solo y fue identificado como Nelson Nicolás Gatica.

Investigan las circunstancias

El fallecimiento del joven fue confirmado alrededor de las 8 y se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que avance en distintas diligencias.

Más allá de que se presume que no hubo intervención de otros vehículos, se adoptarán medidas de rigor como las entrevistas a testigos y el relevamiento de material de cámaras de seguridad.

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El trágico siniestro ocurre a poco más de una semana de otro terrible hecho de tránsito, también en Plaza Huincul, donde murieron dos policías por un choque en la Ruta Nacional 22.

El hecho ocurrió el sábado 7 de marzo alrededor de las 6:45 de la mañana en el kilómetro 1.324 de la Ruta 22. Un joven, al volante de una camioneta Toyota Hilux y en la que iban también tres mujeres, realizó una maniobra de sobrepaso de un auto mientras circulaba en sentido oeste-este. Lo hizo en un sector que no permitía el adelantamiento ya que estaba señalizado con doble línea amarilla.

Como consecuencia de la maniobra, la camioneta impactó de frente a un vehículo Kia Sorento que circulaba en sentido contrario y con tres hombres en el interior. Producto del violento impacto, murieron el oficial Julián Zúñiga y el policía retirado Atilio Contreras.

Acusación por el choque fatal en la Ruta 22

Un día después, es decir el domingo pasado, fue acusado el conductor de la Hilux, identificado como Alejandro Dávila, por homicidio culposo.

En la audiencia de formulación de cargos que se realizó en Cutral Co, el representante del MPF afirmó que el acusado, “al conducir con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por la normativa vigente, realizar la maniobra de sobrepaso e invadir el carril contrario en zona de recta con restricción de doble línea amarilla, creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública”.

Como medida cautelar, el MPF requirió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por dos meses. El argumento fue que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Eduardo Egea, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses.

Sobre el pedido de prisión preventiva, lo respaldó por 14 días. Justamente, esta semana, deberá resolverse un posible cambio en la medida cautelar.