Pronóstico del tiempo: se esperan rágafas de casi 100 km/h en Neuquén

Se registran ráfagas fuertes desde la noche de este martes en la región. Qué dice el pronóstico para los próximos días.

Se cumplió la alerta amarilla por viento que estaba anunciada para las últimas horas del martes en Neuquén . Además, el pronóstico del tiempo adelantó que continuará para la madrugada del miércoles en la región.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), para este miércoles se espera una alerta amarilla por viento con alcance a los departamentos de la Confluencia, al Este de Añelo, el Este de Pehuenches y Picún Leufú.

El SMN detalló que la alerta significa que en el área de cobertura "se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén ".

Advirtió de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

vientos fuertes.png Neuquén vivió un fin de semana de fuertes vientos.

Recomendaciones del organismo nacional:

Evitá salir. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Tené precaución al conducir.

El pronóstico

El tiempo para este miércoles- según el SMN- anticipa que para la madrugada estará el cielo mayormente nublado, con una temperatura de 9 grados, viento entre 51 y 59 kilpometros por hora, con ráfagas de casi 100 kilómetros por hora. Se prevé que estén entre los 88 y 97 kilómetros por hora. Durante la mañana estará algo nublado con una temperatura de 11 grados con viento del sudoeste de hasta 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora. Por la tarde la temperatura alcanzará los 22 grados y el viento se mantendrá fuerte, aunque cesarán las ráfagas. Hacia la noche soplará débil y la temperatura descenderá a los 15 grados.

neuquen alerta viento

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) adelantó para los valles, meseta y la costa períodos ventosos con ráfagas fuertes a partir de la tarde y noche. Estará inestable. No obstante, pronosticó un ascenso de la temperatura con tardes templadas en la semana. Anticipó el ingreso de aire frío durante el viernes y sábado con descenso de la temperatura y probables heladas. Viento el domingo y aire más cálido. Para la cordillera se prevén luvias y nevadas.

El pronóstico para el jueves anticipa un cese del viento, que se mantendrá de leve a moderado, y una temperatura que irá de los 7 a los 20 grados. Para el viernes se prevé otra jornada ventosa. La mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. El viento se hará sentir nuevamente en la región de leve a fuerte por la noche. Las ráfagas se sentirán toda la jornada y no superarán los 59 kilómetros por hora.