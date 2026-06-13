Trabajaba en el petróleo y renunció para abrir su propia fábrica de cerveza artesanal en Neuquén

A pesar de la incertidumbre, dejó atrás la estabilidad de la industria petrolera para apostar por un proyecto propio que está a punto de cumplir diez años.

Durante años, la rutina de Julián estuvo marcada por los horarios rotativos, los viajes a los yacimientos y las largas jornadas laborales que caracterizan al mundo del petróleo . Hace casi una década decidió colgar el mameluco y cambiarlo por las ollas, el lúpulo y las largas horas detrás de una fábrica de cerveza artesanal.

Julián Pesci tiene 34 años, nació en Neuquén y se recibió como técnico electromecánico. Como muchos jóvenes neuquinos, encontró en la industria petrolera una oportunidad de crecimiento y estabilidad económica.

Sin embargo, mientras avanzaba en ese camino, comenzó a descubrir una pasión que terminaría cambiando sus planes.

Un encuentro que cambió el rumbo

La cerveza apareció en su vida casi por casualidad. Durante sus primeros años en la industria petrolera conoció a un chef que le mostró un universo que por entonces todavía estaba lejos del boom que años después viviría la cerveza artesanal en Argentina. "Nunca dejo de mencionarlo porque fue quien me abrió esa puerta".

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A Julián siempre le había gustado cocinar. La gastronomía era una pasión que lo acompañaba desde mucho antes de pensar en fabricar. Por eso, cuando comenzó a descubrir los estilos artesanales que encontraba en sus viajes a Bariloche y otros destinos de la cordillera, sintió que había encontrado algo que lo entusiasmaba de verdad.

Lo que comenzó como una curiosidad pronto se transformó en un hobby. Empezó a elaborar cerveza en su casa, a leer sobre procesos, ingredientes y estilos, y a rodearse de personas que compartían el mismo interés. Cada receta nueva despertaba preguntas, ganas de aprender y la necesidad de seguir profundizando en un oficio que mezclaba técnica, creatividad y paciencia.

La decisión que nadie esperaba

Con el paso del tiempo, aquel hobby fue ocupando cada vez más espacio en su vida. Mientras avanzaba en su carrera dentro del petróleo, también crecía la idea de que tal vez su futuro podía estar lejos de los yacimientos.

El trabajo le ofrecía buenos ingresos y una carrera con posibilidades de crecimiento, pero también tenía un costo importante. Cumplía diagramas de 14 días de trabajo por siete de descanso y pasaba gran parte de su tiempo fuera de casa. Entre el turno y los traslados, muchas veces dedicaba más de 16 horas diarias a la actividad.

WhatsApp Image 2026-06-10 at 22.17.03 Los comienzos de Mr. Hops

"Vi que no iba a tener la carrera que yo quería dentro de la empresa y tomé la decisión de dejarlo", recuerda.

La determinación llegó antes que la planificación. En 2016 inició junto a un amigo el proyecto que más tarde se convertiría en Mr. Hops y un año después obtuvieron la habilitación comercial para comenzar a darle forma a la fábrica.

Mirado en retrospectiva, reconoce que quizá hubiera sido más sencillo permanecer algunos años más en el petróleo para reunir capital y desarrollar mejor la infraestructura. Sin embargo, en aquel momento decidió apostar por lo que realmente quería hacer: "me tiré a la pileta".

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La decisión sorprendió incluso a su familia. Desde afuera parecía difícil entender por qué alguien dejaría uno de los empleos más buscados de la provincia para aventurarse en un rubro completamente incierto. Aun así, encontró apoyo desde el primer momento.

"Mis viejos siempre respaldaron nuestras decisiones. Al principio fue chocante porque yo estaba bien en el trabajo, pero me acompañaron en todo el proceso", cuenta.

Prueba y error

Los primeros años estuvieron lejos de ser sencillos. Lo que comenzó como un proyecto entre dos personas cambió rápidamente de rumbo y Julián quedó solo al frente de la fábrica. A partir de entonces tuvo que aprender a desempeñar todos los roles al mismo tiempo: productor, vendedor, administrador y encargado de cada detalle del negocio.

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Aunque ya conocía los principios básicos de la elaboración, aún quedaba mucho por aprender. En ese camino encontró algo que lo sorprendió: una comunidad dispuesta a compartir conocimientos y experiencias. "El ambiente cervecero es muy abierto. Todos te enseñan, te muestran cómo trabajan y no se guardan técnicas", aseguró.

Durante años perfeccionó recetas, modificó procesos y dedicó incontables horas a entender cómo influyen factores como la temperatura, el agua o las levaduras en el resultado final. La práctica se convirtió en su principal escuela.

No todo salió bien. Hubo lotes que terminaron descartados después de semanas de trabajo y otros que resultaron tan buenos que luego fue difícil volver a replicarlos exactamente igual. Pero cada error se transformó en una lección para seguir mejorando.

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"Debo tener más de 800 cocinadas encima. Todas las mejoras que hice fueron sobre las mismas recetas, probando y corrigiendo una y otra vez", cuenta.

El lado B de emprender

A pesar de que hoy puede decir que la apuesta funcionó, Julián evita romantizar el camino del emprendedor y asegura que detrás de cada logro hubo horas de trabajo, incertidumbre y una gran cuota de sacrificio.

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Paradójicamente, dejó una actividad que le demandaba jornadas extensas y terminó construyendo otra que también ocupa gran parte de sus días. La diferencia, explica, es que ahora cada hora de esfuerzo está puesta en un proyecto propio. "Dejé el campo para no trabajar 16 horas y hoy trabajo 15, pero en algo mío", dice entre risas.

Por eso, cuando habla con personas que están pensando en iniciar un emprendimiento, intenta mostrar también el detrás de escena. Considera que muchas veces se observa únicamente el resultado final y no todo el trabajo que implica sostener un negocio durante años.

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"Hay mucha gente que no se siente cómoda en su trabajo y quiere emprender. Está buenísimo hacerlo, pero también hay que hacerlo con responsabilidad. A mí me hubiese encantado que me lo dijeran cuando empecé", reflexiona.

La clave para mantenerse en pie

En estos diez años, la cerveza artesanal atravesó distintas etapas. Hubo un período de fuerte crecimiento, con nuevas fábricas apareciendo en toda la región y consumidores cada vez más interesados en probar estilos diferentes. Sin embargo, el panorama cambió con el paso del tiempo y muchas cervecerías no lograron sostenerse.

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La pandemia fue uno de los momentos más difíciles para el sector. A eso se sumó el aumento constante de los costos de producción y un mercado cada vez más competitivo. Julián reconoce que atravesar ese escenario no fue sencillo y que tuvo que reinventarse para seguir adelante.

Según contó, contar con un espacio propio fue una ventaja fundamental para atravesar los momentos más complejos. "Si hubiera tenido que pagar alquiler, no sé si hoy estaría parado", admitió.

Mientras muchas cervecerías dependían principalmente de bares o locales gastronómicos, Mr. Hops encontró su lugar en la venta directa al público. Con el tiempo, el alquiler y venta de barriles para cumpleaños, reuniones y eventos se convirtió en el corazón del emprendimiento.

Actualmente, trabaja con barriles de 10, 20, 30 y 50 litros, además de ofrecer latas para consumo particular. La estrategia no solo le permitió diferenciarse, sino también construir una relación cercana con sus clientes. "Si alguien me llama un sábado a última hora y estoy en la fábrica, le preparo un barril y se lo entrego", cuenta.

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Para Julián, esa forma de trabajo lo llevó a construir una fuerte fidelidad con sus clientes, que además se sostiene a partir de una premisa simple: mejorar constantemente la calidad del producto. Durante años fue ajustando recetas, incorporando mejores insumos y perfeccionando procesos para que quienes probaran una cerveza de Mr. Hops quisieran volver a elegirla.

El financiamiento también jugó un rol clave en el crecimiento de Mr. Hops. A través del IADEP —el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo de Neuquén, que financia proyectos de inversión a emprendedores de la provincia—, Julián accedió a un crédito que le permitió desarrollar la fábrica en condiciones que, de otro modo, hubieran sido muy difíciles de sostener.

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"Estoy muy agradecido porque me abrieron las puertas a una financiación muy estable", dice, y cuenta que ya planea solicitar una nueva asistencia. Para él, el apoyo fue determinante: con los costos de producción en constante suba y los márgenes ajustados, ese respaldo marcó la diferencia.

El próximo salto

Hoy Mr. Hops produce cuatro estilos principales: Golden, Scotch, APA y Session IPA Argenta, una variedad elaborada con insumos locales que con el tiempo se convirtió en una de las más elegidas por sus clientes.

Después de casi diez años de trabajo, Julián asegura que el próximo desafío pasa por seguir mejorando el producto. Para eso proyecta incorporar nueva tecnología y modernizar algunos procesos dentro de la fábrica, con el objetivo de optimizar la producción y continuar elevando la calidad de sus cervezas.

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A la distancia, reconoce que el camino estuvo lejos de ser sencillo. Hubo incertidumbre, errores, largas jornadas de trabajo y momentos en los que las cosas no salieron como esperaba. Sin embargo, no se arrepiente de haber dejado atrás la industria petrolera para apostar por un proyecto propio.

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No sabe si eligió el camino más fácil. Pero sí está convencido de que eligió el correcto. "Hoy me doy cuenta de que era lo que tenía que hacer y lo hice en el momento justo", asegura.