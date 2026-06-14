Un choque entre dos helicópteros dejó a seis personas sin vida: el impactante video

Una tragedia aérea conmocionó a Río de Janeiro este domingo. Las aeronaves cayeron sobre una concesionaria y más de 20 vehículos quedaron bajo fuego.

Un trágico accidente aéreo tuvo lugar este domingo por la mañana en Río de Janeiro, Brasil. Dos helicópteros se cruzaron, chocaron entre sí y se estrellaron sobre un concesionario, donde varios autos que se encontraban allí provocaron un gran incendio.

El impactante episodio ocurrió en la intersección de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos alrededor de las 9 de la mañana, cuando los Bomberos fueron alertados por la caída de los dos helicópteros. Las llamas y la enorme columna de humo podían verse desde varios metros, tal como se logró ver en diversos videos que circularon a través de redes sociales.

El medio local O Globo indicó que los residentes reportaron el sonido de varias explosiones tras el choque. Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos , explotó y provocó que al menos 20 vehículos se prendieran fuego. En tanto, la otra aeronave involucrada en el accidente no estalló y se estrelló a cien metros de distancia.

De acuerdo con la información preliminar difundida por las autoridades brasileñas, las seis víctimas fatales eran los ocupantes de ambas aeronaves: cuatro pasajeros, el piloto de uno de los helicópteros y el comandante del segundo aparato.

Choque de helicópteros en Brasil

"Dos pilotos experimentados con una larga trayectoria"

La Fuerza Aérea Brasileña informó que uno de los helicópteros involucrados era un Eurocopter France Aérospatiale AS 350B2 “Esquilo”, identificado con la matrícula PR-DJJ. El otro aparato era un Bell Helicopter 206B, matrícula PP-MAC, con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto.

Mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó la colisión, los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar para extinguir el incendio, retirar los restos de las aeronaves y asegurar la zona afectada. Hasta el momento, no se conocen las identidades de las víctimas.

"La información que tenemos indica que se trataba de dos pilotos experimentados con una larga trayectoria. Por lo tanto, debemos esperar para determinar la causa del accidente. Los bomberos y la Policía Civil ya se encuentran en el lugar realizando la investigación, pero, obviamente, aún estamos a la espera de que la autoridad competente proporcione esta información", declaró a O Globo News el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere.

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Según el Departamento de Bomberos, se desplegaron aproximadamente 45 bomberos y 15 vehículos en el lugar. El Cuerpo de Bomberos Militares del Recreio dos Bandeirantes fue enviado de inmediato al lugar, con el apoyo de equipos especializados del Grupo de Operaciones Especiales (GOEsp) y la Unidad de Coordinación de Vehículos Aéreos No Tripulados del departamento.

Por el momento, las causas del accidente aún están bajo investigación. Especialistas en aviación analizarán factores como las condiciones meteorológicas, la comunicación entre las aeronaves, posibles fallas técnicas y la coordinación del tráfico aéreo en una zona donde es frecuente el uso de helicópteros.