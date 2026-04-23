Insólito choque de aviones de Latam y Aerolíneas Argentinas generó pánico entre los pasajeros

El incidente tuvo lugar en el aeropuerto de Santiago de Chile y alteró el funcionamiento de la principal terminal aérea del país trasandino.

Un episodio que generó mucho susto se vivió este miércoles en una pista aérea del aeropuerto de Santiago de Chile . Dos aviones protagonizaron un choque que paralizó el funcionamiento normal del lugar durante algunas horas.

Según revelaron, el hecho ocurrió durante maniobras en tierra, cuando un avión de Latam se preparaba para el despegue con destino a Brasil. En tanto, la aerolínea de bandera argentina agurdaba la autorización para despegar y volver al país, cuando fue impactado desde la parte trasera por otro avión en movimiento.

Por razones que aún se investigan, durante ese desplazamiento se produjo el contacto entre ambas aeronaves. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) precisaron que el episodio involucró a un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y a un Airbus A321 de LATAM , y confirmaron que no se registraron heridos.

"Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados. La DGAC realizará la investigación respectiva”, informaron desde la Dirección General de Aeronáutica Civil.

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A pesar de la magnitud del incidente, no se registraron pasajeros ni tripulantes heridos. Sin embargo, el choque generó complicaciones operativas en la terminal aérea, con demoras en distintos vuelos y la necesidad de reorganizar la programación.

Qué dijeron las empresas tras conocerse el choque de sus aviones

Desde Aerolínas Argentinas se refirieron a este incidente e indicaron que "la aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue, recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de LATAM en traslado hacia otra posición".

Y agregaron: "El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, quedando el avión fuera de servicio. De acuerdo a los primeros relevamientos, se tratan de daños menores".

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En tanto, desde LATAM también se difundió un comunicado sobre el incidente: "Durante el rodaje previo al despegue del vuelo LA756 (que se disponía a realizar la ruta Santiago-San Pablo), la aeronave tuvo contacto con una aeronave de Aerolíneas Argentinas en plataforma, lo que generó daños menores en una de sus alas".

"Como parte del protocolo, se procedió al desembarque de todos los pasajeros, quienes fueron reubicados en un nuevo vuelo, el cual despegó a las 00:29 horas del 23 de abril de 2026", indicaron. "La línea aérea activó sus protocolos de seguridad y se encuentra investigando lo ocurrido en coordinación con las autoridades correspondientes", concluyó el mensaje.

Un pasajero señaló que sintieron un "golpe muy fuerte"

En diálogo con Radio ADN un pasajero que iba rumbo a São Paulo, identificado como Carlos Alberto, reveló que todo ocurrió cuando la aeronave se encontraba a punto de despegar, momento en que sintieron un "golpe muy fuerte" proveniente de la parte trasera del avión.

Según detalló el pasajero, "en la pista de despegue el avión chocó con otro, golpeó a otro avión. El vuelo ha sido cancelado y estamos volviendo".

Aunque no hubo heridos, indicó que "pudo haber sido más grave", ya que si el avión tomaba mayor velocidad, más grave hubiera sido el impacto entre las aeronaves.