Brutal accidente: cuatro muertos y cinco heridos tras un choque múltiple en la ruta

El trágico hecho involucró a tres vehículos. Entre los cinco ocupantes rescatados hay una persona en grave estado.

El choque múltiple involucró a una camioneta y dos automóviles sobre la Ruta Nacional 12, en la zona de Isla Talavera.

Cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras un violento choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 12. El siniestro involucró a una camioneta y dos automóviles y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que mantuvo afectada la circulación durante varias horas.

El hecho se registró durante la tarde del lunes en uno de los corredores viales más transitados del país, cerca del complejo Zárate-Brazo Largo, que conecta la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos y forma parte de la denominada Autovía del Mercosur .

Las primeras informaciones indican que los tres vehículos colisionaron por motivos que todavía son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, uno de los rodados terminó volcado a un costado de la calzada y varias personas quedaron atrapadas entre los restos de los vehículos.

Cuatro víctimas fatales y varios heridos

El saldo más dramático del choque fue la muerte de cuatro personas, cuyo fallecimiento fue constatado en el lugar por los equipos de emergencia.

Además, otras cinco personas sufrieron heridas de distinta consideración y debieron recibir atención médica. Entre los cinco rescatados hay una persona en grave estado, quien tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de Zárate para recibir atención médica intensiva.

Accidente fatal en la Ruta 12 El violento choque dejó cuatro personas muertas y cinco heridas, además de importantes demoras en la circulación.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de las víctimas fatales ni de los heridos. Tampoco se brindaron precisiones sobre la gravedad de las lesiones sufridas por los sobrevivientes.

Las tareas de rescate se extendieron durante buena parte de la tarde y estuvieron acompañadas por un importante despliegue de recursos humanos y materiales para garantizar la atención de los afectados.

Mientras avanzaban los trabajos de asistencia, los peritos comenzaron con las primeras tareas de relevamiento para reconstruir la mecánica del accidente.

Investigan las causas del choque

La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca determinar cómo se produjo la colisión y cuáles fueron los factores que desencadenaron la tragedia.

Por el momento no existe una hipótesis oficial sobre el origen del choque. Sin embargo, los investigadores analizan diferentes variables, entre ellas posibles maniobras imprudentes, exceso de velocidad o condiciones de circulación que hayan influido en el desenlace.

La zona donde ocurrió el choque tiene un intenso movimiento de vehículos particulares, camiones y transporte de carga, debido a su ubicación estratégica dentro del corredor que conecta el área metropolitana con las provincias del Litoral.

Cortes de tránsito y operativo en la zona

Como consecuencia del siniestro, la circulación sobre la Ruta Nacional 12 quedó seriamente afectada. Vialidad Nacional informó inicialmente el cierre total de la mano que conecta Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires.

La medida fue adoptada para permitir el trabajo seguro de los equipos de emergencia, facilitar el rescate de las víctimas y llevar adelante los peritajes correspondientes.

Con el paso de las horas, las autoridades lograron habilitar parcialmente uno de los carriles, aunque mantuvieron un esquema de tránsito asistido y solicitaron extremar las precauciones al circular por el sector.

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Muchos automovilistas debieron enfrentar demoras y desvíos mientras continuaban las tareas de remoción de los vehículos involucrados.

Personal de Seguridad Vial permaneció en la zona para ordenar el flujo vehicular y asistir a los conductores que transitaban por el corredor.