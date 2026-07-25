Empleados de Comercio acordaron aumento y un bono: cómo quedan los salarios de julio

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, defendió el acuerdo y valoró la predisposición de las partes para la negociación.

Los empleados de comercio recibirán un aumento en tres tramos y un bono en dos cuotas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector que establece una suba salarial del 5,7% para el período comprendido entre julio y septiembre de 2026. El entendimiento también contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo.

El acuerdo fue firmado junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) . El incremento salarial se aplicará en tres tramos consecutivos del 1,9%: uno correspondiente a julio, otro a agosto y el restante a septiembre.

Además del aumento porcentual, las partes acordaron el pago de un bono extraordinario de $50.000, que será abonado en dos cuotas de $25.000 junto con los salarios de julio y agosto.

Desde el sindicato aclararon que continuará vigente el pago de la suma fija de $120.000, acordada en la negociación paritaria anterior, durante todo el período de vigencia del nuevo convenio.

Vigencia del acuerdo y revisión

Según informaron las partes, el acuerdo tiene vigencia desde el 1 de julio de 2026 y contempla una cláusula de revisión. En ese marco, empresarios y gremio volverán a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las variables económicas y analizar la necesidad de nuevos ajustes.

Asimismo, precisaron que los incrementos acordados no serán vinculantes para los acuerdos salariales que puedan celebrarse en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, aunque las sumas pactadas constituirán el salario mínimo convencional una vez homologado el acuerdo.

Qué dijo Armando Cavalieri

Tras la firma del entendimiento, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló que el acuerdo "refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial".

Además, sostuvo que la negociación buscó preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad tanto a los empleados como a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas firmas que atraviesan un escenario económico desafiante.

Cómo quedaron los salarios de julio

Con la aplicación del primer tramo del 1,9%, las escalas salariales básicas para los empleados de comercio quedaron conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.257.023

Categoría B: $1.260.293

Categoría C: $1.271.751

Administrativos

Categoría A: $1.269.299

Categoría B: $1.274.213

Categoría C: $1.279.120

Categoría D: $1.293.854

Categoría E: $1.306.134

Categoría F: $1.324.134

Cajeros

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.279.120

Categoría C: $1.286.486

Vendedores

Categoría A: $1.273.389

Categoría B: $1.297.947

Categoría C: $1.306.134

Categoría D: $1.324.134

Los valores corresponden a los básicos para jornada completa. El salario final puede variar según los adicionales previstos en el convenio, como antigüedad, presentismo, manejo de caja, comisiones y horas extras.