Un adolescente intentó evitar un choque y terminó contra un poste

El accidente provocó la caída de un poste de fibra óptica y demandó la intervención de distintos organismos para reparar los daños.

Este sábado, un impactante accidente de tránsito se registró en el Casco Viejo de Centenario , cuando un automóvil terminó sobre la vereda y derribó un poste de fibra óptica, lo que obligó a realizar un operativo para reparar los daños y asegurar la zona.

Según informó el medio Centenario Digital, el hecho ocurrió alrededor de las 13:15 sobre calle Río Neuquén, en el sector del Casco Viejo, a pocos metros de la intersección con Martín Miguel de Güemes. El vehículo involucrado fue un Fiat Uno conducido por un adolescente de 17 años, quien aseguró haber realizado una maniobra brusca para evitar colisionar con otro auto que salía de una vivienda.

Como consecuencia, perdió el control del rodado, se subió a la vereda y terminó impactando contra un poste de madera perteneciente al tendido de fibra óptica, que fue arrancado por completo desde la base.

Sin heridos pero con graves daños materiales

A pesar de la violencia del choque, el joven no sufrió lesiones y fue asistido por vecinos hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Quinta y personal de Tránsito Villa Obrera. Al arribar al lugar, las autoridades constataron que la documentación del automóvil se encontraba en regla.

choque centenario poste 2 Gentileza Centenario Digital

Tras el accidente, las calles debieron ser cortadas debido a la presencia de cables caídos y al derrame de aceite del vehículo, que sufrió importantes daños en la parte frontal.

Más tarde, personal de la Cooperativa Telefónica de Centenario trabajó en la reparación del tendido afectado y en la reposición del poste.

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Asimismo, una cuadrilla del EPEN se hizo presente en el lugar para verificar que el impacto no hubiera afectado el cableado eléctrico ni generado riesgos para los vecinos de la zona.

Otro incidente con cables en Centenario

El choque de este sábado se produjo apenas un día después de otro episodio que también afectó el tendido de servicios en la ciudad. El viernes por la tarde, un camión con carretón que transportaba maquinaria pesada enganchó cables de telecomunicaciones en calle Perú, entre Guatemala y El Salvador, en el barrio Sarmiento.

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 y provocó daños en la red, dejando sin internet y televisión a vecinos de distintos sectores. Tras arrancar varios cables, el conductor continuó su marcha sin detenerse ni dar aviso sobre lo ocurrido, aunque parte de la secuencia fue registrada por residentes de la zona, lo que permitió identificar al vehículo involucrado.

camion dejo sin luz a centenario

Como consecuencia, varios cables quedaron tendidos sobre la vereda y parte de la calzada, generando preocupación entre los vecinos por el riesgo que representaban para peatones y automovilistas. Además, los usuarios afectados manifestaron su malestar por la interrupción de los servicios y la falta de precisiones sobre cuánto tiempo demandaría la reparación del tendido dañado.

Ante la situación, personal de Defensa Civil intervino para retirar los cables caídos y prevenir accidentes, mientras se notificó a la empresa prestataria para que avanzara con los trabajos de reparación. Vecinos del sector señalaron además que no sería la primera vez que un vehículo de gran porte provoca daños en el tendido aéreo de la ciudad.