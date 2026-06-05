Un camión arrancó cables, dejó sin internet a varios barrios y siguió su camino

Ocurrió este viernes en una ciudad de la provincia de Neuquén. Los vecinos se organizaron y lograron identificarlo.

Vecinos de la ciudad se quedaron sin servicio de internet y cable.

Un increíble pero real caso ocurrió este viernes por la tarde en una ciudad de la provincia de Neuquén cuando un camión arrancó cables dejando sin servicio de internet a varios barrios y continuó su recorrido, ignorando la situación.

La gravedad del momento demandó la intervención del personal de Defensa Civil que se hizo presente para retirar los cables caídos del lugar con el objetivo de evitar accidentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 en la calle Peru, entre Guatemala y El Salvador del barrio Sarmiento de la localidad de Centenario cuando un camión con carretón que transportaba maquinaria pesada impactó contra el tendido aéreo de telecomunicaciones, arrancó varios cables y dejó sin servicio de internet y televisión a los vecinos.

Los cables quedaron colgando sobre la vereda y parte de la calzada, generando riesgos para peatones y automovilistas. De acuerdo a la información publicada por el sitio Centenario Digital, el vehículo involucrado transportaba una pala cargadora y autoelevadores cuando enganchó el sistema de conexiones que pertenece a la empresa Personal.

camion dejo sin luz a centenario

Lo filmaron mientras escapaba del lugar

Tras provocar los daños, el conductor continuó su marcha sin detenerse ni alertar a las autoridades sobre lo ocurrido. Sin embargo, un vecino logró registrar en video el recorrido del camión y captar imágenes cuando se encontraba detenido en la calle Formosa.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el rodado retomó luego su recorrido en dirección a la segunda meseta y la Ruta Provincial 67.

Las imágenes registradas por los vecinos permitieron identificar que se trataría de un camión Mercedes Benz con carretón que pertenecería a una firma de soluciones integrales para el transporte pesado, maquinaria agrícola e industrial.

camion dejo sin internet a la ciudad

Vecinos sin internet y televisión

Como consecuencia del incidente, varios domicilios quedaron sin conexión a internet y sin servicio de televisión por cable.

Los vecinos afectados manifestaron su malestar debido a la interrupción del servicio y señalaron que, al momento de producirse el hecho, no había precisiones sobre cuánto tiempo demandará la reparación del tendido dañado.

Además, algunos residentes remarcaron que el cableado quedó tendido sobre la vía pública durante varios minutos, generando preocupación por la posibilidad de que alguna persona resultara lesionada.

Intervino Defensa Civil

Tras recibir el aviso de los vecinos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Centenario acudió al lugar para evaluar la situación. Los agentes procedieron a retirar los cables caídos hacia un costado de la vereda para evitar accidentes y garantizar la circulación segura de peatones.

Asimismo, se informó que se daría aviso a la empresa prestataria del servicio para que disponga el envío de cuadrillas técnicas y realice las reparaciones correspondientes.

De acuerdo al testimonio de los vecinos del sector, no sería la primera vez que un camión de gran porte provoca daños en el tendido aéreo de la ciudad.