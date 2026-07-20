Brutal choque entre un micro y un camión dejó más de 40 heridos

El colectivo de larga distancia trasladaba 60 pasajeros, impactó contra la parte trasera de un camión Scania en la Ruta 12.

El choque se produjo en la Ruta Nacional 12, en la jurisdicción de Capioví.

Un brutal choque entreun micro de larga distancia con un camión en la Ruta Nacional 12 , provincia de Misiones dejó más de 40 personas heridas en la madrugada de este lunes.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1461 de la Ruta Nacional 12 , en jurisdicción de Capioví , cuando un micro, que trasladaba 60 pasajeros y que había salido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro con destino a Puerto Iguazú, impactó contra la parte trasera de un camión Scania .

El brutal accidente dejó al menos 43 heridos , que fueron trasladados al Hospital Puerto Rico , donde se realizaron las primeras evaluaciones de los pacientes.

La mayoría de los heridos sufrió lesiones leves, pero las autoridades sanitarias reportaron que cuatro pasajeros fueron atendidos por fracturas graves.

Quienes sufrieron escoriaciones, traumatismos y fracturas leves fueron tratados en ese hospital, mientras que el resto de los pacientes fueron derivados a otros centros de salud, como el hospital Samic de Eldorado, que recibió a cuatro lesionados por fracturas graves, entre ellos un niño y uno de los choferes.

Inmediatamente después del accidente en la zona se montó un operativo de emergencia, en el que participaron bomberos, personal médico y policial.

A raíz del operativo, durante varias horas el tránsito estuvo cortado en su totalidad por la labor del personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar las causas del siniestro.

Otro choque en Ruta Nacional 12

En la misma ruta, se dio a conocer otro siniestro. El hecho ocurrió horas antes, sobre el kilómetro 1600 de la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Puerto Libertad, donde dos autos chocaron.

Producto del siniestro, dos hombres murieron y una mujer resultó gravemente herida. Se confirmó que las dos víctimas fatales son los conductores de los vehículos.

Murió una nena de 10 años en un choque en la Ruta 2

La semana pasara la tragedia se adueñó de la Ruta 2, cunado por un accidente automovilístico murió una nena de 10 años.

El accidente a la altura de la localidad de El Peligro, en el partido bonaerense de La Plata. La nena viajaba junto a su madre en un Renault Logan que impactó contra una camioneta cuando circulaba en dirección a Mar del Plata.

Por motivos que todavía forman parte de la investigación, el Renault chocó contra una Ford Ranger que intentaba cruzar la autovía. La camioneta era manejada por Daniel Reyes Benítez, de 29 años.

Los primeros llamados de emergencia provocaron la llegada de los Bomberos Voluntarios locales y varias ambulancias del SAME.

La médica que llegó en la primera unidad constató la muerte de la nena de 10 años en el lugar. Los rescatistas también asistieron a la madre de la víctima y al conductor de la camioneta. Ambos fueron trasladados al Hospital Alejandro Korn, ubicado en Melchor Romero.

La víctima se llamaba Luisana Vitoli y asistía al Colegio San Pablo Apóstol, de la localidad de El Pato, donde su mamá era docente. Mientras que el conductor de la camioneta, un ciudadano boliviano de 29 años identificado por sus iniciales D.R.B., también terminó con lesiones y debió ser trasladado al mismo centro de salud.

La Justicia busca establecer cuál de los rodados tenía prioridad y de qué manera se produjo el cruce. Las declaraciones de los conductores, las marcas sobre el pavimento y losdaños en los vehículos serán fundamentales para definir responsabilidades.