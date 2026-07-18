Impactante choque a la salida de un barrio privado: una joven resultó herida y fue trasladada

El incidente vial ocurrió este sábado minutos antes del mediodía. Involucró a un auto y una camioneta.

Fuerte choque a la salida de un barrio privado: una joven de 26 años resultó herida tras el impacto

Un fuerte choque se registró este sábado afuera de un reconocido barrio privado de Neuquén capital y generó preocupación entre quienes circulaban por la zona. La conductora de uno de los dos vehículos involucrados tuvo que ser trasladada de manera preventiva para recibir atención médica.

Según informó el subcomisario Patricio Retamal, de la División Tránsito Neuquén (DTN) en dialogo con LM Neuquén, el siniestro ocurrió cerca de las 11:30 sobre calle Chivilcoy al 8280, en inmediaciones del complejo Comahue Golf Club.

Los protagonistas fueron una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 59 años, y un Volkswagen Up, manejado por una joven de 26 años.

De acuerdo con el relato policial, la camioneta circulaba por Chivilcoy en sentido este cuando el automóvil, que salía del complejo Comahue Golf Club, realizó una maniobra de giro hacia la izquierda para incorporarse a la misma arteria en dirección oeste.

Fue en ese momento cuando los rodados impactaron de manera frontal con sus sectores delanteros izquierdos. Ambos vehículos sufrieron graves daños materiales.

La conductora del auto fue trasladada a una clínica

Producto del choque, la joven que conducía el Volkswagen Up sufrió una herida cortante en la zona del cráneo y manifestó dolores en distintas partes del cuerpo. Según informó Retamal, tras el accidente la conductora se mantuvo en contacto con sus familiares y permaneció consciente en todo momento.

Personal del servicio de emergencias SIEN acudió al lugar y decidió trasladarla de manera preventiva a la Clínica de Imágenes para realizarle controles médicos. Desde Tránsito indicaron que se encontraba estable y fuera de peligro, a la espera de los resultados para descartar lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, el conductor de la Toyota Hilux no sufrió heridas y permaneció en el lugar. Además, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Desde la División Tránsito Neuquén informaron que ambos conductores contaban con la documentación correspondiente y vigente. En el lugar trabajó personal de la DTN junto al Gabinete de Accidentología Vial, que realizó las pericias para determinar las circunstancias del choque.

Violento choque en Centenario

La madrugada de este sábado estuvo marcada por un nuevo accidente vial en uno de los accesos a Centenario. Cerca de las 3, una camioneta Ford Ranger que circulaba desde Cinco Saltos despistó y terminó impactando contra un poste de alumbrado público y el guardarraíl.

En el vehículo viajaban tres jóvenes. Afortunadamente y a pesar de la violencia del choque, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y no fue necesaria la intervención de personal de salud ni de Bomberos. Sin embargo, como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió importantes daños en la parte delantera y en uno de sus laterales.

Gentileza Centenario Digital

Las causas que provocaron el despiste aún son materia de investigación. En el lugar trabajó personal de Tránsito de Villa Obrera, que realizó las actuaciones correspondientes y constató que el conductor no presentaba alcohol en sangre.