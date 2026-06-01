Dos delincuentes le robaron únicamente la billetera, pero lo subieron al vehículo. La víctima radicó la denuncia y hay una investigación en marcha.

Denunció que lo secuestraron en un auto a punto de pistola y pudo escapar en el autódromo de Centenario

Este sábado por la noche se registró el secuestro de un hombre que caminaba por la calle cuando fue abordado por dos delincuentes le apuntaron con un arma y lo obligaron a subirse al auto en el que circulaban. A partir del extraño y peligroso episodio se abrió una investigación.

De acuerdo a Centenario Digital, el hecho aconteció en la zona de calle Jujuy, en el Barrio Primeros Pobladores, de Centenario el sábado 31 por la noche.

Además de robarle la billetera con documentación, los sujetos le apuntaron con un arma de fuego y lo obligaron a subirse al vehículo en el que comenzaron a circular.

Comisaria quinta centenario

Según la denuncia que realizó, lo llevaron hasta la zona del Autódromo que está rodeado de terreno descampado pero se desconoce con qué intenciones porque el hombre no tenía más pertenencias en su poder y tampoco estaban escapando.

El secuestrado logró escapar

En la zona del Autódromo de Centenario los delincuentes se detuvieron y uno de ellos aparentemente habría bajado del vehículo para orinar. Para esto, ambos obligaron a la víctima a colocarse en la parte delantera del auto y fue el momento que consideró más oportuno para zafar de los malhechores de los cuales desconfiaba hasta qué punto podían continuar extendiendo la escena de terror en vez de liberarlo.

De esta manera, forcejeó con el otro sujeto que lo apuntaba con un arma. Si bien se desconocen detalles, el hombre secuestrado logró escapar corriendo a campo traviesa. Luego el vecino pudo dar aviso a su familia de lo ocurrido quienes alertaron a personal policial.

De acuerdo al medio local, no se había detectado un caso similar y sospechan que el comportamiento corresponde a los efectos de las drogas.

autodromo centenario

Por su parte, el Jefe de la Comisaría 52 de Centenario, comisario César Deoseffe indicó que se encuentran colaborando con la Comisaria Quinta, realizaron reuniones de trabajo y relevamiento de las cámaras tanto de dónde se originó el hecho hasta dónde se finalizó.

En este sentido, puntualizó que es un trabajo dificultoso: "Lleva tiempo porque se va casa por casa, ver el ángulo de la cámara a ver si lo capta, es trabajo de la Dirección de Investigaciones". El interés de los investigadores se centra puntualmente en las cámaras cercanas al autódromo desde donde huyeron.

Encontraron una camioneta robada en Centenario

Previamente personal de la Policía del Neuquén recuperó una camioneta Toyota Hilux que tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo investigada en Centenario. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 16 durante tareas preventivas en el barrio Belgrano de Neuquén, donde los uniformados detectaron el vehículo circulando en contramano y decidieron identificarlo.

La recuperación del rodado se produjo pocos días después de un robo que había generado fuerte repercusión en la región. Tal como informó LM Neuquén, una familia de Centenario denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda mientras no había nadie y escaparon con la camioneta cargada con bicicletas y distintos equipos tecnológicos.

Según informó la Policía del Neuquén en un comunicado oficial, el operativo tuvo lugar cerca del mediodía, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos observaron una Toyota Hilux blanca transitando en contramano por las calles Chocón y Huerquén.

La maniobra llamó la atención de los policías, que además notaron similitudes entre el vehículo y una camioneta robada días atrás en Centenario. A partir de esa sospecha, los efectivos procedieron a verificar los datos del rodado y realizaron una consulta con el Centro de Análisis Criminal.

Confirmaron que tenía pedido de secuestro

Tras el cruce de información, se confirmó que la camioneta tenía pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por presunto robo con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

La Hilux había sido denunciada como robada por una familia que regresó a su vivienda después de la jornada laboral y encontró el lugar completamente revuelto. Según habían relatado fuentes del caso a LU5, los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar al domicilio y llevarse no solo el vehículo, sino también distintos elementos de valor que estaban cargados en la camioneta.

Entre los objetos sustraídos había bicicletas y equipos tecnológicos, situación que incrementó el perjuicio económico sufrido por la familia. Más allá de las medidas preventivas particulares, los vecinos del Utedyc piden una mayor presencia policial.