La principal pista para ubicar a los ladrones es la camioneta Toyota Hilux blanca. Los ladrones golpearon al marido de la intendenta y huyeron con plata y otros elementos.

Violento robo a Malena Resa en Plottier: cómo entraron los ladrones y la maniobra para que no los encuentren

Las repercusiones después del robo que sufrió la intendenta de Plottier, Malena Resa y su familia , este domingo por la noche siguen creciendo a medida que se conocen más detalles. La violenta dinámica de los cuatro delincuentes incluyó una maniobra para evitar ser rastreados.

En el hecho se registraron momentos de extrema tensión por la violencia física ejercida contra el marido. Sergio Llaytuqueo, comisario mayor de la Dirección Delitos de Neuquén indicó a LM Neuquén que fue atacado con golpes de puño al intentar resistirse cuando fue reducido pero está fuera de peligro.

Los delincuentes no fueron identificados. La investigación quedó a cargo de la fiscal del caso Mariana Córdoba y el asistente letrado Andrés Carrea. Ambos ordenaron distintas diligencias para lograr determinar si el grupo tenía más integrantes además de los cuatro ladrones que se metieron en la casa del barrio Los Castaños y pistas que les permitan dar con ellos.

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Cómo fue el modus operandi para cometer el robo y no dejar huellas

Según lo informado por Fiscalía, lo investigado hasta ahora por Delitos es que al momento de ingresar al predio de Resa a las 21:45, el marido había quedado solo mientras ella había salido a buscar al hijo, un adolescente de unos 14 años.

De acuerdo a lo relatado por la familia, primero entró un delincuente que habría entrado por un corte en el alambrado perimetral de un predio grande donde se emplaza la casa, ubicada en calle Percy Clark al 2900.

Al encontrarlo, redujo al hombre y entraron los otros tres quienes lo golpearon un poco mientras le pedían dólares y el acceso a una caja fuerte. Frente a las amenazas, el marido de Malena Resa entregó un bolso con aproximadamente 1 millón de pesos.

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Lo llamativo del atraco fue la precisión con la que actuaron para no dejar huellas ni pistas que permitan encontrarlos. De acuerdo a la familia en todo momento tuvieron guantes puestos y antes de huir extrajeron el DVR, "Digital Video Recorder", o videograbadora digital, el equipo encargado de procesar, organizar y almacenar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Les dijo que era la intendenta de Plottier y huyeron en su camioneta

Luego, ella llegó con el hijo y hubo un momento de extremo nerviosismo en el que Resa les dijo que era la intendenta, entonces los llevaron a todos al baño. Luego, los delincuentes se fueron con la camioneta de ella, más dos computadoras, una play station, unos teléfonos y el millón.

Consultado por la metodología del robo y la posibilidad de identificarlos, el comisario indicó que la familia aseguró que todos estaban encapuchados.

Por su parte, además de Robos y Hurtos, también interviene la División Automotores para dar con la camioneta robada, una Toyota Hilux blanca, patente AF695GU con detalles en negro sobre las ruedas. El hallazgo de la camioneta podría ser la principal pista a seguir en este momento de la investigación.

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"Estamos en plena tarea, tomamos intervención a las 23, así que lo primero fue el relevamiento de cámaras de vecinos, cámaras institucionales, sin perder el tiempo de levantarla para que no pasen las horas, con un levantamiento oportuno", aseguró.

En tanto, no descartan que haya otro vehículo involucrado porque manejan la hipótesis de que hayan arribado en otro auto por la lejanía del sitio, ubicado próximo a China Muerta. En el caso también intervino Criminalística, derivado por la Comisaría Séptima.