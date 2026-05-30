Qué es el Mundial de Banderas, organizado por la Muni con materiales reciclados para escuelas

Está destinado a alumnos de cuarto grado. Habrá premios y las inscripciones cerrarán el viernes 5 de junio.

El certamen se realizó el año pasado en un colegio del oeste neuquino.

La Municipalidad presentó el “ Mundial de Banderas ”, un campeonato recreativo que busca fomentar el reciclaje y la separación de residuos a través de la creatividad de los estudiantes. La iniciativa tendrá como protagonistas a los estudiantes de cuarto grado, quienes este año realizarán la promesa a la bandera.

Al respecto, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert , detalló que las escuelas podrán inscribirse hasta el viernes 5 de junio completando el formulario que aparece en la Web de la muni donde podrán subir una foto de los estudiantes con las banderas confeccionadas.

Aclaró que cada institución podrá presentar una sola bandera creada íntegramente con materiales reciclados y que cada pabellón tendrá que medir 1,20 por 90 centímetros e incluir el nombre o número de la institución educativa.

El formato del campeonato

Además, indicó que el certamen tendrá un formato similar al de un torneo deportivo. “La votación la va a hacer la gente a través de las páginas de la Municipalidad donde se va a publicar un fixture mundialista para que padres, abuelos, docentes, alumnos y vecinos puedan participar. Va a haber octavos, cuartos, semifinal y final”, comentó.

El Municipio instalará nuevos puntos limpios en distintos sectores de la ciudad que favorezca la continuación del reciclaje de desechos. El Municipio instalará nuevos puntos limpios en distintos sectores de la ciudad que favorezca la continuación del reciclaje de desechos.

Respecto a los premios, adelantó que en los próximos días se anunciarán importantes reconocimientos para las escuelas ganadoras. También confirmó que las 20 mejores banderas serán exhibidas durante dos semanas en la Sala de Arte Capital de la Municipalidad de Neuquén.

“Queremos que los chicos también puedan contar cómo hicieron las banderas, qué materiales reciclados utilizaron y de dónde salieron esos residuos. La idea es seguir generando conciencia ambiental en cada hogar”, afirmó Haspert.

Haspert explicó que la propuesta nació a partir de una experiencia realizada el año pasado en el CPEM 54 del barrio San Lorenzo.

La importancia de la separación

Señaló que “nosotros veníamos trabajando con las escuelas en el programa Ciudad Más Limpia, enseñando separación en origen y reciclaje y durante una actividad que estaban haciendo en esa escuela nos invitaron a participar como jurados de un concurso interno de banderas confeccionadas con materiales reciclados. La verdad que nos gustó muchísimo esa idea, las banderas eran tan lindas que les dimos la posibilidad de exponerlas en el hall de la Municipalidad”, contó.

Haspert aseguró que a partir de esa experiencia surgió la idea de ampliar la propuesta a toda la ciudad y vincularla con la fecha patria del 20 de junio. “Dijimos: ¿Y si hacemos un concurso para el próximo Día de la Bandera? Y justo coincide con todo este clima mundialista, así que pensamos en hacerlo como un campeonato de banderas”, explicó.

Por último, destacó el entusiasmo que ya despertó la convocatoria entre las instituciones educativas. “Hay muchas escuelas interesadas y una gran movida alrededor de esta propuesta. Siempre buscamos cualquier excusa para que las familias incorporen la separación de residuos en sus casas, con esos dos tachitos para residuos secos y húmedos”, concluyó.