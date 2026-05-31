Invierno 2026: todo lo que tenés que saber para esquiar en los cerros de Neuquén

La temporada de nieve comenzará en pocas semanas. Los detalles para disfrutar del esquí y el snowboard en Neuquén este 2026.

Falta sólo un mes para el inicio de la temporada de nieve 2026 y los fanáticos de los deportes de invierno se preparan para visitar los cerros de la provincia. Neuquén tiene la mayor superficie esquiable del país y los complejos de la zona ya comunicaron las tarifas de los pases, clases y alquiler de equipos.

Si bien la apertura de los complejos de esquí depende de las condiciones meteorlógicas, se espera que este año los cerros estén cubiertos de nieve, el factor más esperado por los fanáticos de los deportes invernales para reunirse sobre las pistas.

El centro de esquí con mayor demanda de la provincia es el de Chapelco, ubicado en las cercanías de San Martín de los Andes. Este espacio, que el año pasado atravesó la transición hacia una nueva empresa concesionaria, hoy avanza con obras de remodelación del estacionamiento tras haber destrabado un conflicto con una comunidad mapuche de la zona.

Este jueves, desde la empresa lanzaron la venta de pases diarios para el complejo invernal. El precio base para los adultos será de 160 mil pesos, aunque luego se conocerán más detalles sobre otras opciones para utilizar los servicios del complejo.

Cuándo empieza la temporada

Aunque la fecha habitual para la apertura de la temporada de nieve suele coincidir con el fin de semana largo del Día de la Bandera, el 20 de junio, la actividad de los centros de esquí se ajusta siempre a los pronósticos meteorológicos.

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Por el momento, y con expectativas de nevadas abundantes en la cordillera neuquina, el cerro Bayo confirmó el inicio de sus actividades y de la temporada baja para este 20 de junio, con una clausura planificada para el último día de agosto.

Los responsables de Caviahue, por su parte, definieron el inicio de la temporada más anticipado: prevén abrir las instalaciones al público una semana antes, a partir del 13 de junio. La fecha prevista para el cierre de temporada será el 30 de septiembre.

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En Batea Mahuida, en cambio, la apertura de la temporada se planificó para el 1 de julio, y esperan que la clausura se dé hacia fines de agosto, siempre de acuerdo a las condiciones climáticas.

Los precios para cada centro de Esquí

Según indicaron desde el centro de esquí de Chapelco, los pases Flexi ya se encuentran disponibles a través de la tienda online oficial, con una tarifa inicial de 160 mil pesos para el pase diario. Esta modalidad permitirá utilizar los pases en cualquier momento de la temporada 2026, tanto en días consecutivos como alternados.

El centro de esquí de Cerro Bayo, en cercanías de Villa La Angostura, el pase diario para un adulto va de los 111 mil a los 136 mil pesos, según la temporada. Este espacio ofrece también opciones de medio día, pases peatonales, y pases flexibles de 3 o 7 días, así como propuestas quincenales para los estudiantes universitarios.

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El alquiler de los equipos oscila entre los 58 mil y los 122 mil pesos por día, según el tipo de deporte y la temporada, ya que aquellos que eligen el snowboard deben afrontar mayores gastos. También hay precios diferenciales para los menores o los que alquilan los equipos por varias jornadas.

Con respecto a las clases deportivas, hay promociones de 3 días que van de los 253 mil a los 302 mil pesos, según la temporada. Para los seis días de clases, los precios van de los 424 mil a los 478 mil pesos.

En Caviahue, otro de los centros de esquí más consolidados en la provincia, la tarifa del pase diario para un adulto va de los 108 mil a los 120 mil pesos, según si se trata de temporada baja, media o alta. También se ofrecen pases universitarios y promociones flexibles para más de una jornada de esquí.

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En este cerro, se ofrece un pase total de temporada, por un valor de 1,5 millones de pesos, que baja a los 770 mil para los residentes de Caviahue, Loncoupué y El Huecú.

El alquiler de equipos, sin distinción entre esquí y snowboard, tiene un costo de 59 mil pesos por día, y se eleva a los 321 mil pesos para utilizarlos durante una semana. Por el momento, no se comunicaron las tarifas para las clases de estas disciplinas.

Batea Mahuida es el parque de nieve administrado por la comunidad mapuche Puel en cercanías de Villa Pehuenia. Se trata del centro de esquí con precios más accesibles, por lo que es uno de los más elegidos por las familias o los que tienen sus primeras experiencias en el deporte de invierno.

Según el tarifario 2026, el pase diario para un adulto es de 50 mil pesos en temporada baja y 60 mil para las fechas de temporada alta. Los residentes, por su parte, deberán pagar 46 mil pesos por día, también con rebajas para los menores de edad.

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El alquiler de equipos tiene un valor de 35 mil pesos por día, con un valor fijo tanto para temporada alta como baja. Por otro lado, se pueden reservar clases individuales por 50 mil pesos y grupales por 42 mil pesos cada jornada.

Con estos valores de referencia, una jornada completa de esquí para un adulto, con pases a los medios de elevación, alquiler de los equipos y clases exige desembolsar unos 253 mil pesos en el cerro Bayo. En Caviahue se deben pagar unos 167 mil pesos y agregar el costo de las clases. En Batea Mahuida, por su parte, el combo entero se paga 135 mil pesos. Pese a que no hay información completa desde Chapelco, el valor base será de 160 mil pesos, que es el precio del pase diario para acceder a los medios de elevación.